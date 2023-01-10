Пентагон заказал для Украины 14 антидронных систем VAMPIRE

"Переносной комплект VAMPIRE позволит Сухопутным войскам Украины нацеливаться и сбивать вражеские беспилотники, а также защищаться от наземных угроз противника. Системы, заказанные министерством обороны, предназначены для обеспечения критически важных средств защиты, чтобы помочь Украине защититься от атак на гражданскую инфраструктуру", – заявили в компании.
Согласно контракту, VAMPIRE будут установлены на машины, предоставленные правительством США.
Четыре из 14 заказанных систем будут поставлены к середине 2023 года, а еще 10 – к концу 2023 года.
Предоставление Украине систем VAMPIRE Пентагон анонсировал в пакете военной помощи 24 августа 2022 года.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской армии. В частности, Вашингтон оказывает Украине военную помощь.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена по состоянию на 6 января 2023 года. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $27 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года – на сумму более $24,2 млрд.