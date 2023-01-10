Пентагон заказал для Украины 14 антидронных систем VAMPIRE

"Переносной комплект VAMPIRE позволит Сухопутным войскам Украины нацеливаться и сбивать вражеские беспилотники, а также защищаться от наземных угроз противника. Системы, заказанные министерством обороны, предназначены для обеспечения критически важных средств защиты, чтобы помочь Украине защититься от атак на гражданскую инфраструктуру", – заявили в компании.

Согласно контракту, VAMPIRE будут установлены на машины, предоставленные правительством США.

Четыре из 14 заказанных систем будут поставлены к середине 2023 года, а еще 10 – к концу 2023 года.

Предоставление Украине систем VAMPIRE Пентагон анонсировал в пакете военной помощи 24 августа 2022 года.