За сутки ВСУ сбили два российских беспилотника и разбили пять пунктов управления армии оккупантов – Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 111 тыс. российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

ВСУ нанесли три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. Кроме того, украинские защитники сбили два разведывательных беспилотника "Орлан".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов", – говорится в сообщении Генштаба.