За сутки ВСУ сбили два российских беспилотника и разбили пять пунктов управления армии оккупантов – Генштаб ВСУ

ВСУ нанесли три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. Кроме того, украинские защитники сбили два разведывательных беспилотника "Орлан".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов", – говорится в сообщении Генштаба.
Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали около 111 170 российских оккупантов, из них 430 – за последние сутки.