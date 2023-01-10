ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ сбили два российских беспилотника и разбили пять пунктов управления армии оккупантов – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 111 тыс. российских оккупантов
С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 111 тыс. российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация сил обороны Украины за последние сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии. Об этом 10 января проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

ВСУ нанесли три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. Кроме того, украинские защитники сбили два разведывательных беспилотника "Орлан".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов", – говорится в сообщении Генштаба.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02bRLAjWXpF4V2aUtCwYDoMyaZxpn9Fp1j7szqzvv6ZvrKvMoyYxckpLysTA4WqwwAl

Контекст:

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали около 111 170 российских оккупантов, из них 430 – за последние сутки. 

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, армия РФ, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Никитюк покурила трубку перед камерой
Никитюк покурила трубку перед камерой
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
Ткаченко показал своего "советника по вопросам любви"
Ткаченко показал своего "советника по вопросам любви"
"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки
"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (240860)
2
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (167479)
3
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (95726)
4
Залужный отреагировал на слова Нины Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (51363)
5
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (32835)
6
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (24953)
7
Жена Бебешко Саша Белина исполнила хит Пугачевой "Ты на свете есть" на украинском языке. Видео (14753)
8
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (14662)
 
 
 
 