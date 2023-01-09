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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОК "Юг" объяснили, с чем связан перерыв в атаках оккупантов с использованием дронов-камикадзе

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У российских военных осталось мало дронов-камикадзе, они сделали перерыв в их использовании, чтобы более тщательно разведать цели, считает Гуменюк
У российских военных осталось мало дронов-камикадзе, они сделали перерыв в их использовании, чтобы более тщательно разведать цели, считает Гуменюк
Фото: Tal Inbar / Twitter

Воздушные атаки с использованием беспилотников иранского производства временно прекратились, потому что оккупанты хотят более тщательно разведать цели для ударов по территории Украины. Об этом сообщила 9 января глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Затишье с использованием российскими оккупантами дронов иранского производства связано с тем, что у РФ все меньше оружия, поэтому враг сконцентрировался на разведке и более тщательно выбирает цели, пояснила Гуменюк.

"В последнее время они [россияне] запускают дроны-разведчики. Они выискивают, куда именно направить свое оружие", – отметила она.

Спикер напомнила, что информация от Генштаба Украины об обнаружении и сбитии разведывательных беспилотников врага в последнее время стала появляться чаще, и подчеркнула, что такова тактика поведения оккупантов перед тем как атаковать.

Гуменюк убеждена, что российские военные не отказались от тактики как одиночных ударов, так и массированных воздушных атак с использованием ракет и дронов.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

По информации спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, с 11 сентября (дата начала целенаправленных ударов по инфраструктуре Украины) по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов (и около 420 ракет).

1-го и 2 января силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Кирилл Буданов сообщал 23 декабря в интервью The New York Times, что Иран продал России уже около 1700 беспилотников (не уточняя, какое количество из них уже поставлено). Из них, по словам Буданова, РФ на тот момент выпустила по Украине около 540 дронов для тактических ударов вдоль линии фронта и по энергетической инфраструктуре.

Российские оккупанты уже выпустили по целям в Украине около 660 поставленных Ираном дронов-камикадзе, в ближайшее время ожидается появление у российской армии новой партии в количестве, исходя из опыта предыдущих поставок, 250–300 штук. Об этом 4 января сообщил представитель  ГУР МО  Вадим Скибицкий.

По данным Минобороны Украины на 3 января 2023 года, опубликованным министром обороны Украины Алексеем Резниковым, у РФ оставалось 90 дронов-камикадзе из 750 уже поставленных, что составляет 12%.

По расчетам американского Института исследования войны (ISW), опубликованным 4 января 2023 года, дронов-камикадзе иранского производства России хватит до мая 2023 годаесли она будет применять их той же с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Теги: Россия, Украина, оружие, оккупация, Вооруженные силы Украины, разведка, армия РФ, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, деоккупация, россияне, дрон-камикадзе
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