В ОК "Юг" объяснили, с чем связан перерыв в атаках оккупантов с использованием дронов-камикадзе

У российских военных осталось мало дронов-камикадзе, они сделали перерыв в их использовании, чтобы более тщательно разведать цели, считает Гуменюк Фото: Tal Inbar / Twitter

Затишье с использованием российскими оккупантами дронов иранского производства связано с тем, что у РФ все меньше оружия, поэтому враг сконцентрировался на разведке и более тщательно выбирает цели, пояснила Гуменюк.



"В последнее время они [россияне] запускают дроны-разведчики. Они выискивают, куда именно направить свое оружие", – отметила она.

Спикер напомнила, что информация от Генштаба Украины об обнаружении и сбитии разведывательных беспилотников врага в последнее время стала появляться чаще, и подчеркнула, что такова тактика поведения оккупантов перед тем как атаковать.

Гуменюк убеждена, что российские военные не отказались от тактики как одиночных ударов, так и массированных воздушных атак с использованием ракет и дронов.