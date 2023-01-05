В ISW подсчитали, когда у России закончатся иранские дроны-камикадзе

Российские силы все больше полагаются на беспилотники иранского производства в своей кампании атак на критически важную инфраструктуру Украины и, вероятно, значительно истощили свой нынешний запас этих систем, подчеркивается в анализе.

В том числе это происходит потому что дроны-камикадзе являются дешевой альтернативой ракетам, запасы которых у российских вооруженных сил, вероятно, также значительно истощились, считают в Институте исследования войны.

В ISW прогнозируют что Россия, вероятно, будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном, чтобы получить большее количество систем высокоточного оружия (не только дронов, но и, вероятно, баллистических ракет) для использования в Украине.

На это в том числе указывают появившиеся в иранских СМИ сообщения о том, что Россия и Иран "строят новый трансконтинентальный торговый маршрут" в обход санкций и "иностранного вмешательства". В ISW допускают, что российские и иранские официальные лица действительно могут вести переговоры о торговом маршруте для поддержки поставок оружия между двумя странами.