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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW подсчитали, когда у России закончатся иранские дроны-камикадзе

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Россия быстро расходует запасы полученных из Ирана беспилотников, их запасы истощаются, отмечают в ISW
Россия быстро расходует запасы полученных из Ирана беспилотников, их запасы истощаются, отмечают в ISW
Фото: mil.in.ua

Эксперты американского Института исследования войны (ISW) спрогнозировали, что российские оккупанты используют все заказанные в Иране 1750 дронов-камикадзе до мая 2023 года, если будут применять их той же с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года. Об этом ISW пишет в оперативном анализе 4 января.

Российские силы все больше полагаются на беспилотники иранского производства в своей кампании атак на критически важную инфраструктуру Украины и, вероятно, значительно истощили свой нынешний запас этих систем, подчеркивается в анализе.

В том числе это происходит потому что дроны-камикадзе являются дешевой альтернативой ракетам, запасы которых у российских вооруженных сил, вероятно, также значительно истощились, считают в Институте исследования войны.

В ISW прогнозируют что Россия, вероятно, будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном, чтобы получить большее количество систем высокоточного оружия (не только дронов, но и, вероятно, баллистических ракет) для использования в Украине.

На это в том числе указывают появившиеся в иранских СМИ сообщения о том, что Россия и Иран "строят новый трансконтинентальный торговый маршрут" в обход санкций и "иностранного вмешательства". В ISW допускают, что российские и иранские официальные лица действительно могут вести переговоры о торговом маршруте для поддержки поставок оружия между двумя странами.

 

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

По информации спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, с 11 сентября (дата начала целенаправленных ударов по инфраструктуре Украины) по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов (и около 420 ракет).

1-го и 2 января силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Кирилл Буданов сообщал 23 декабря в интервью The New York Times, что Иран продал России уже около 1700 беспилотников (не уточняя, какое количество из них уже поставлено). Из них, по словам Буданова, РФ на тот момент выпустила по Украине около 540 дронов для тактических ударов вдоль линии фронта и по энергетической инфраструктуре.

Российские оккупанты уже выпустили по целям в Украине около 660 поставленных Ираном дронов-камикадзе, в ближайшее время ожидается появление у российской армии новой партии в количестве, исходя из опыта предыдущих поставок, 250-300 штук. Об этом 4 января сообщил представитель  ГУР МО  Вадим Скибицкий.

Теги: Россия, Украина, Иран, оружие, санкции, разведка, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, сотрудничество, российские оккупанты, ISW, россияне, дрон-камикадзе
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