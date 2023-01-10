Зеленский о военной помощи от партнеров: Будут хорошие новости для нашего государства

Он отметил, что этот вопрос также обсуждался сегодня на заседании ставки верховного главнокомандующего.
"Мы интегрируем в нашу систему обороны новые боевые средства и технику, получаемые от наших партнеров. Делаем все, чтобы между договоренностью о дополнительной поддержке и применением этой поддержки на поле боя было как можно меньше времени", – сказал президент.
Зеленский сообщил, что 9 января провел еще четыре этапа переговоров с партнерами в рамках своего дипломатического марафона. Сегодня он говорил с премьер-министром Чехии, президентом Словении, премьер-министром Португалии, премьер-министром Северной Македонии.
Он подчеркнул, что во всех разговорах речь шла об увеличении оборонной поддержки Украины, необходимости уже в этом году привести российскую агрессию к поражению и реализации всех элементов формулы мира – от восстановления территориальной целостности Украины до наказания террористов.
"Будут хорошие новости для нашего государства, и очень важно, что мы достигаем согласия с партнерами именно сейчас, накануне нового "Рамштайна", и на фоне очередных жестоких преступлений оккупантов... Украина должна получить все, что необходимо, чтобы выгнать террористов с нашей земли и надежно защитить наших людей от любых российских эскалационных планов. Я уверен, что эти оружие и техника будут у наших воинов на фронте. Уже скоро", – сказал Зеленский.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял 4 января, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м".
После этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков и бронемашин (речь о первой поставке танков западного образца), США – о передаче БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и ЗРК Patriot. Кроме того, танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине от Великобритании, заявили в МИД страны.
6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $3 млрд. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц.
20 января должно состояться восьмое заседание контактной группы по вопросам предоставления Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн". Это заседание будет очень важным для объявления новых решений по оборонной поддержке Украины, говорил Кулеба.
В "клубе Рамштайн" уже 50 стран, ожидается, что их число увеличится, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в декабре прошлого года.