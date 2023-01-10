Зеленский о военной помощи от партнеров: Будут хорошие новости для нашего государства

Зеленский: Я уверен, что эти оружие и техника будут у наших воинов на фронте. Уже скоро Фото: president.gov.ua

Он отметил, что этот вопрос также обсуждался сегодня на заседании ставки верховного главнокомандующего.

"Мы интегрируем в нашу систему обороны новые боевые средства и технику, получаемые от наших партнеров. Делаем все, чтобы между договоренностью о дополнительной поддержке и применением этой поддержки на поле боя было как можно меньше времени", – сказал президент.

Зеленский сообщил, что 9 января провел еще четыре этапа переговоров с партнерами в рамках своего дипломатического марафона. Сегодня он говорил с премьер-министром Чехии, президентом Словении, премьер-министром Португалии, премьер-министром Северной Македонии.

Он подчеркнул, что во всех разговорах речь шла об увеличении оборонной поддержки Украины, необходимости уже в этом году привести российскую агрессию к поражению и реализации всех элементов формулы мира – от восстановления территориальной целостности Украины до наказания террористов.

"Будут хорошие новости для нашего государства, и очень важно, что мы достигаем согласия с партнерами именно сейчас, накануне нового "Рамштайна", и на фоне очередных жестоких преступлений оккупантов... Украина должна получить все, что необходимо, чтобы выгнать террористов с нашей земли и надежно защитить наших людей от любых российских эскалационных планов. Я уверен, что эти оружие и техника будут у наших воинов на фронте. Уже скоро", – сказал Зеленский.