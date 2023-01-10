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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о военной помощи от партнеров: Будут хорошие новости для нашего государства

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Зеленский: Я уверен, что эти оружие и техника будут у наших воинов на фронте. Уже скоро
Зеленский: Я уверен, что эти оружие и техника будут у наших воинов на фронте. Уже скоро
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые поставки военной помощи от других государств в вечернем обращении 9 января, опубликованном его пресс-службой.

Он отметил, что этот вопрос также обсуждался сегодня на заседании ставки верховного главнокомандующего

"Мы интегрируем в нашу систему обороны новые боевые средства и технику, получаемые от наших партнеров. Делаем все, чтобы между договоренностью о дополнительной поддержке и применением этой поддержки на поле боя было как можно меньше времени", – сказал президент. 

Зеленский сообщил, что 9 января провел еще четыре этапа переговоров с партнерами в рамках своего дипломатического марафона. Сегодня он говорил с премьер-министром Чехии, президентом Словении, премьер-министром Португалии, премьер-министром Северной Македонии.

Он подчеркнул, что во всех разговорах речь шла об увеличении оборонной поддержки Украины, необходимости уже в этом году привести российскую агрессию к поражению и реализации всех элементов формулы мира – от восстановления территориальной целостности Украины до наказания террористов.

"Будут хорошие новости для нашего государства, и очень важно, что мы достигаем согласия с партнерами именно сейчас, накануне нового "Рамштайна", и на фоне очередных жестоких преступлений оккупантов... Украина должна получить все, что необходимо, чтобы выгнать террористов с нашей земли и надежно защитить наших людей от любых российских эскалационных планов. Я уверен, что эти оружие и техника будут у наших воинов на фронте. Уже скоро", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/970807994325163/

Контекст:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял 4 января, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м". 

После этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков и бронемашин (речь о первой поставке танков западного образца), США – о передаче БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и ЗРК Patriot. Кроме того, танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине от Великобритании, заявили в МИД страны.

6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $3 млрд. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц. 

20 января должно состояться восьмое заседание контактной группы по вопросам предоставления Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн". Это заседание будет очень важным для объявления новых решений по оборонной поддержке Украины, говорил Кулеба.

В "клубе Рамштайн" уже 50 стран, ожидается, что их число увеличится, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в декабре прошлого года.

Теги: вооружение, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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