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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ожидает усиления оборонной поддержки от Чехии – Зеленский

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Зеленский провел с премьером Чехии, как он отметил, содержательный разговор
Зеленский провел с премьером Чехии, как он отметил, содержательный разговор
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, о чем сообщил в Twitter.

Зеленский назвал содержательным разговор с Фиалой. 

"Поблагодарил за поддержку Украины во время председательства Чехии в Совете ЕС. Рассказал о ситуации на фронте, угрозе эскалации со стороны РФ. Ценим важную оборонную поддержку Чехии, ожидаем усиления. Отдельное внимание уделили имплементации украинской формулы мира", – проинформировал он. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что эта неделя будет интенсивной в плане дипломатии и в понедельник у президента запланирован ряд переговоров. "Некоторые уже случились, некоторые еще впереди. Работаем на укрепление обороны и приближение победы", – сказал Кулеба, его цитирует пресс-служба МИД. 

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/pfbid02vhka32mmg85ubh5rnN1hn8MsqcYQiWKNuyVEy2o3ifxuYW31t3E61LSehgRLJdKYl

Зеленский сегодня провел переговоры с премьер-министром Португалии Антонио Коштой, с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским и президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Со всеми собеседниками он говорил о формуле мира. Также в разговорах шла речь о ситуации на фронте в Украине и о вопросах безопасности, евроинтеграции Украины.

Контекст:

Премьер-министр Чехии сегодня посетил оборонный завод и там подписал танк Т-72, который, по его словам отправится в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Чехия, Томаш Фиала, военная помощь, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
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