Украина ожидает усиления оборонной поддержки от Чехии – Зеленский

Зеленский назвал содержательным разговор с Фиалой.

"Поблагодарил за поддержку Украины во время председательства Чехии в Совете ЕС. Рассказал о ситуации на фронте, угрозе эскалации со стороны РФ. Ценим важную оборонную поддержку Чехии, ожидаем усиления. Отдельное внимание уделили имплементации украинской формулы мира", – проинформировал он.

Провів змістовну розмову з ПМ * @P_Fiala. Подякував за підтримку * під час головування * в Раді * . Розповів про ситуацію на фронті, загрозу ескалації з боку РФ. Цінуємо важливу оборонну підтримку * , очікуємо на посилення. Окрему увагу приділили імплементації * #ФормулаМиру — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2023

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что эта неделя будет интенсивной в плане дипломатии и в понедельник у президента запланирован ряд переговоров. "Некоторые уже случились, некоторые еще впереди. Работаем на укрепление обороны и приближение победы", – сказал Кулеба, его цитирует пресс-служба МИД.

Зеленский сегодня провел переговоры с премьер-министром Португалии Антонио Коштой, с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским и президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Со всеми собеседниками он говорил о формуле мира. Также в разговорах шла речь о ситуации на фронте в Украине и о вопросах безопасности, евроинтеграции Украины.