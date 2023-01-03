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Умер знаменитый советский диссидент, уроженец Харькова Виктор Файнберг

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Файнберг был одним из участников протеста против ввода в Чехословакию войск СССР в 1968 году
Файнберг был одним из участников протеста против ввода в Чехословакию войск СССР в 1968 году
Фото: radiosvoboda.org

Советский диссидент, участник демонстрации на Красной площади в августе 1968 года против оккупации Чехословакии Виктор Файнберг умер 2 января на 92-м году жизни, сообщила его семья.

Сообщение на Facebook-странице Виктора Файнберга по просьбе его дочери опубликовали режиссеры фильма о вышедших на Красную площадь диссидентах Ксения и Кирилл Сахарновы

"Семья Файнбергов с глубокой скорбью сообщает вам о смерти Виктора (Авигдора) Файнберга 2 января (9 тевета)", – сказано в сообщении.

Похороны диссидента состоятся в Израиле 5 января.

https://www.facebook.com/Victor.Fainberg.Acharaj/posts/pfbid02M6tqqn3r3Z2ce8wSgtXxiiQxTvicXbxQirGP3kNizpXHK7UP1y6MfkCuRorx21kDl

Как пишет "Радио Свобода", Файнберг родился в Харькове в 1931 году. Он изучал филологию в Ленинградском университете. Зимой 1968 года он присоединился к советскому движению диссидентов.

25 августа 1968 года Файнберг и еще семеро диссидентов Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода в Чехословакию войск СССР и других стран – участниц Варшавского договора.

 Они развернули плакат с надписью "За вашу и нашу свободу". Всех участников акции, которая продолжалась около пяти минут, задержали сотрудники КГБ. Избежать наказания в итоге удалось только Татьяне Баевой. Остальные были приговорены к принудительному лечению, тюремным срокам или ссылкам.

В частности, Файнбергу, которому во время задержания выбили передние зубы, предъявили обвинение по статье "Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". Позже центр судебной экспертизы признал филолога невменяемым

Файнберга направили в Ленинградскую психиатрическую больницу, где он находился четыре года – до февраля 1973 года. На следующий год диссидент эмигрировал из СССР. С 1978 года Файнберг проживал в Париже.

На своей странице в Facebook после вторжения РФ в Украину Файнберг регулярно публиковал репосты сообщений в поддержку Украины.

https://www.facebook.com/victor.fainberg.7/posts/pfbid02iqHgnmSpMePJEWgLPG3vZYri9ySvHnCMTZWMyLTMjhZzvDBCMD1TDFY9BDnAenTxl

24 февраля 2022 года, в день нападения России на Украину, он опубликовал в Facebook видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сопроводив его лозунгом, с которым диссиденты выходили на Красную площадь: "За вашу и нашу свободу".

https://www.facebook.com/victor.fainberg.7/posts/pfbid0a2d6GKCpjQXRCEJZLrT8W2CrhgAHRCcRrXBpLemaFWj6KWja93b377whaGuPEv8bl

Теги: Россия, Украина, Чехия, СССР, смерть, правозащитники, оккупация, некролог, Прага, похороны, вторжение, война России против Украины, задержание, обвинение, демонстрация, Чехословакия
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