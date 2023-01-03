Умер знаменитый советский диссидент, уроженец Харькова Виктор Файнберг

Файнберг был одним из участников протеста против ввода в Чехословакию войск СССР в 1968 году Фото: radiosvoboda.org

Сообщение на Facebook-странице Виктора Файнберга по просьбе его дочери опубликовали режиссеры фильма о вышедших на Красную площадь диссидентах Ксения и Кирилл Сахарновы

"Семья Файнбергов с глубокой скорбью сообщает вам о смерти Виктора (Авигдора) Файнберга 2 января (9 тевета)", – сказано в сообщении.

Похороны диссидента состоятся в Израиле 5 января.

Как пишет "Радио Свобода", Файнберг родился в Харькове в 1931 году. Он изучал филологию в Ленинградском университете. Зимой 1968 года он присоединился к советскому движению диссидентов.

25 августа 1968 года Файнберг и еще семеро диссидентов Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода в Чехословакию войск СССР и других стран – участниц Варшавского договора.

Они развернули плакат с надписью "За вашу и нашу свободу". Всех участников акции, которая продолжалась около пяти минут, задержали сотрудники КГБ. Избежать наказания в итоге удалось только Татьяне Баевой. Остальные были приговорены к принудительному лечению, тюремным срокам или ссылкам.

В частности, Файнбергу, которому во время задержания выбили передние зубы, предъявили обвинение по статье "Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". Позже центр судебной экспертизы признал филолога невменяемым

Файнберга направили в Ленинградскую психиатрическую больницу, где он находился четыре года – до февраля 1973 года. На следующий год диссидент эмигрировал из СССР. С 1978 года Файнберг проживал в Париже.

На своей странице в Facebook после вторжения РФ в Украину Файнберг регулярно публиковал репосты сообщений в поддержку Украины.

24 февраля 2022 года, в день нападения России на Украину, он опубликовал в Facebook видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сопроводив его лозунгом, с которым диссиденты выходили на Красную площадь: "За вашу и нашу свободу".