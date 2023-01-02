Умер экс-директор ЗАЭС, занимавшийся в Чернобыле объектом "Укрытие"

В ведомстве напомнили, что Купный, специалист в сфере ядерной энергии и безопасности, в свое время возглавлял Запорожскую АЭС.

"В Чернобыльской зоне отчуждения он начал работу с 1988 года, с 1989-го по 2000 год на Чернобыльской АЭС занимался самым сложным ее объектом – объектом "Укрытие", реализацией плана осуществления мероприятий по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", – сказано в сообщении.

В некрологе Купный назван человеком-легендой, уникальным специалистом, настоящим профессионалом и неравнодушным гражданином Украины.

Купный родом из села Компанеевка Кировоградской области. Он окончил Киевский политехнический институт (1958) с дипломом инженера-теплоэнергетика.

В Госатомрегулировании отметили, что Купный был активным участником их общественного совета.

"Он всегда имел свою принципиальную позицию и постоянно поднимал важные для ядерной и радиационной безопасности вопросы", – указали в ведомстве.

Купный написал десятки авторитетных научных работ, создал собственные разработки.

"Даже после выхода на пенсию и до конца своей жизни он не прекращал работать над вопросами ядерной и радиационной безопасности, в частности над проблемами ЧАЭС и объекта "Укрытие", – добавили в Госатомрегулировании.