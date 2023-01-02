В Киеве попрощались с погибшим на фронте бывшим политзаключенным Кремля Афанасьевым. Фоторепортаж
Фото: Владимир Жемчугов / Facebook
Фото: Стас Юрченко, Ґрати / Facebook
Фото: Стас Юрченко, Ґрати / Facebook
Фото: Стас Юрченко, Ґрати / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Владимир Жемчугов / Facebook
Фото: Владимир Жемчугов / Facebook
Фото: Владимир Жемчугов / Facebook
Фото: Владимир Жемчугов / Facebook
Фото: Владимир Жемчугов / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Радіо Свобода / Facebook
Фото: Стас Юрченко, Ґрати / Facebook
Фото: Стас Юрченко, Ґрати / Facebook
Фото: Стас Юрченко, Ґрати / Facebook
Фото: Стас Юрченко, Ґрати / Facebook
Фото: Стас Юрченко, Ґрати / Facebook
В Михайловском Златоверхом соборе в Киеве 30 декабря близкие и родственники простились с крымчанином Геннадием Афанасьевым, погибшим 21 декабря
в рядах территориальной обороны в Луганской области. Фото с отпевания и похорон опубликовали украинские СМИ, знакомые и друзья Афанасьева. "В Михайловском было очень много близких людей, бывших политзаключенных, родных, и, как теперь вижу, Гениных побратимов... Были коллеги-журналисты, адвокаты, правозащитники, которые поклонились, чтобы поблагодарить того, кто уже после плена защищал нас", – написала
журналистка Наталья Гуменюк.