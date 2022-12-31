Умер бывший папа римский Бенедикт XVI

"Почетный Папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9.34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане... Утром понедельника, 2 января 2023 года, тело почетного папы будет в базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться", – говорится в сообщении.
Подробности о похоронах бывшего понтифика пообещали опубликовать в ближайшие несколько часов.
В последнее время состояние здоровья Бенедикта XVI ухудшилось из-за преклонного возраста, о чем сообщала пресс-служба Ватикана. Папа римский Франциск публично поделился новостью об ухудшении здоровья своего предшественника 28 декабря и призвал молиться за него.
Бенедикт XVI, в миру Йозеф Ратцингер, родился в 1927 году в Баварии (Германия). Он был избран 265-м папой римским 19 апреля 2005 года, став преемником Иоанна Павла II.
В феврале 2013 года он заявил о намерении отречься от престола из-за проблем со здоровьем и нехваткой сил, чтобы эффективно руководить католической церковью. Он – первый понтифик, который отрекся от престола за последние 600 лет, отмечает Sky News.
13 марта 2013 года кардиналы-выборщики на конклаве в Ватикане избрали его преемника Франциска, в миру Хорхе Марио Бергольо.