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Умер бывший папа римский Бенедикт XVI

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Бенедикту XVI было 95 лет. Еще в 2013 году он отрекся от престола из-за состояния здороья
Бенедикту XVI было 95 лет. Еще в 2013 году он отрекся от престола из-за состояния здороья
Фото: EPA

Папа римский на покое Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер), занимавший Святой престол в 2005-2013 годах, скончался на 96-м году жизни утром 31 декабря в своей резиденции в Ватиканском монастыре Mater Ecclesiae. сообщила пресс-служба Ватикана.

"Почетный Папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9.34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане... Утром понедельника, 2 января 2023 года, тело почетного папы будет в базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться", – говорится в сообщении. 

Подробности о похоронах бывшего понтифика пообещали опубликовать в ближайшие несколько часов. 

В последнее время состояние здоровья Бенедикта XVI ухудшилось из-за преклонного возраста, о чем сообщала пресс-служба Ватикана. Папа римский Франциск публично поделился новостью об ухудшении здоровья своего предшественника 28 декабря и призвал молиться за него.

Контекст:

Бенедикт XVI, в миру Йозеф Ратцингер, родился в 1927 году в Баварии (Германия). Он был избран 265-м папой римским 19 апреля 2005 года, став преемником Иоанна Павла II.

В феврале 2013 года он заявил о намерении отречься от престола из-за проблем со здоровьем и нехваткой сил, чтобы эффективно руководить католической церковью. Он – первый понтифик, который отрекся от престола за последние 600 лет, отмечает Sky News

13 марта 2013 года кардиналы-выборщики на конклаве в Ватикане избрали его преемника Франциска, в миру Хорхе Марио Бергольо.

Теги: папа римский, Ватикан, смерть, некролог, католики, католицизм, Бенедикт XVI
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