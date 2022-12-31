Умер бывший папа римский Бенедикт XVI

Бенедикту XVI было 95 лет. Еще в 2013 году он отрекся от престола из-за состояния здороья Фото: EPA

"Почетный Папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9.34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане... Утром понедельника, 2 января 2023 года, тело почетного папы будет в базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться", – говорится в сообщении.

Подробности о похоронах бывшего понтифика пообещали опубликовать в ближайшие несколько часов.

В последнее время состояние здоровья Бенедикта XVI ухудшилось из-за преклонного возраста, о чем сообщала пресс-служба Ватикана. Папа римский Франциск публично поделился новостью об ухудшении здоровья своего предшественника 28 декабря и призвал молиться за него.