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Папа римский попросил молиться за своего предшественника Бенедикта: Он очень болен

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Франциск призвал молиться за Бенедикта ХVI
Франциск призвал молиться за Бенедикта ХVI
Фото: ЕРА

Папа римский Франциск 28 декабря во время общей аудиенции призвал верующих молиться за бывшего понтифика Бенедикта XVI, текст его речи обнародован пресс-службой Ватикана.

"Я хотел бы попросить всех вас об особой молитве за папу-эмерита Бенедикта, который в молчании поддерживает церковь. Помяните его – он очень болен – попросите Господа утешить его и поддержать до конца в этом свидетельстве любви к церкви", – сказал он. 

Подробностей о состоянии Бенедикта  XVI Франциск не рассказывал, но, как пишет Vatican News, директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сообщил, что здоровье Бенедикта "в последние несколько часов ухудшилось из-за преклонного возраста". 

Бруни сказал, что ситуация под контролем и что Бенедикт находится под наблюдением врачей. По словам спикера, Франциск после аудиенции навестил своего предшественника в монастыре Mater Ecclesiae.


Контекст:

Бенедикту XVI 95 лет, он – первый понтифик, который отрекся от престола за последние 600 лет, отмечает Sky News. Он отрекся от престола в 2013 году, получил титул почетного папы (емерита) и с тех пор живет в Ватикане.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: папа римский, Ватикан, здоровье, церковь, Франциск, Бенедикт XVI
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