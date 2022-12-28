Папа римский попросил молиться за своего предшественника Бенедикта: Он очень болен

"Я хотел бы попросить всех вас об особой молитве за папу-эмерита Бенедикта, который в молчании поддерживает церковь. Помяните его – он очень болен – попросите Господа утешить его и поддержать до конца в этом свидетельстве любви к церкви", – сказал он.

Подробностей о состоянии Бенедикта XVI Франциск не рассказывал, но, как пишет Vatican News, директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сообщил, что здоровье Бенедикта "в последние несколько часов ухудшилось из-за преклонного возраста".

Бруни сказал, что ситуация под контролем и что Бенедикт находится под наблюдением врачей. По словам спикера, Франциск после аудиенции навестил своего предшественника в монастыре Mater Ecclesiae.



