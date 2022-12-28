Папа римский попросил молиться за своего предшественника Бенедикта: Он очень болен

"Я хотел бы попросить всех вас об особой молитве за папу-эмерита Бенедикта, который в молчании поддерживает церковь. Помяните его – он очень болен – попросите Господа утешить его и поддержать до конца в этом свидетельстве любви к церкви", – сказал он.
Подробностей о состоянии Бенедикта XVI Франциск не рассказывал, но, как пишет Vatican News, директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сообщил, что здоровье Бенедикта "в последние несколько часов ухудшилось из-за преклонного возраста".
Бруни сказал, что ситуация под контролем и что Бенедикт находится под наблюдением врачей. По словам спикера, Франциск после аудиенции навестил своего предшественника в монастыре Mater Ecclesiae.
#Ватикан #ПапаРимский #БенедиктXVI— Vatican News (@Vaticannews_ru) December 28, 2022
* #ПапаФранциск посетил Бенедикта XVI в монастыре Mater Ecclesiae.https://t.co/YwxlEo1bn0
Бенедикту XVI 95 лет, он – первый понтифик, который отрекся от престола за последние 600 лет, отмечает Sky News. Он отрекся от престола в 2013 году, получил титул почетного папы (емерита) и с тех пор живет в Ватикане.