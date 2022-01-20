Бывшего папу римского обвинили в бездействии в отношении сексуального насилия в церкви

Исследование, проведенное Конференцией епископов Германии в 2018 году, показало, что с 1946 по 2014 год 1670 священнослужителей в стране совершили те или иные формы сексуального насилия над 3677 несовершеннолетними.. Фигурантом доклада оказался и Йозеф Ратцингер, впоследствии ставший понтификом Бенедиктом XVI: с 1977 по 1982 год он занимал должность мюнхенского архиепископа.

В это время священник Петер Хуллерманн, уличенный в педофилии, был переведен в Мюнхен из Эссена, где его обвиняли в жестоком обращении с 11-летним мальчиком. Хуллерманна, несмотря на его прошлое, перевели на пастырские обязанности. В 1986 году, когда Ратцингера перевели в Ватикан, Хуллерманна осудили за растление других детей и приговорили к условному тюремному заключению. Однако он после осуждения продолжал работать с детьми в течение многих лет. Бенедикт при этом отрицал, что знал об истории этого священника.

"Признание Ратцингера в том, что своими действиями или бездействием он лично и профессионально причастен к страданиям многих детей, было бы примером для многих других епископов и ответственных лиц", – сказано в заявлении юридической фирмы.