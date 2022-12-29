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На 82 году жизни после продолжительной борьбы с раком умер Пеле

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Пеле с 2021 года лечился от рака толстой кишки
Пеле с 2021 года лечился от рака толстой кишки
Фото: EPA (архив)

Трехкратный чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии, один из лучших игроков в истории Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) 29 декабря скончался в возрасте 82 лет.

Об этом сообщило Associated Press.

Пеле умер в клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. С 2021 года он лечился от рака толстой кишки.

26 декабря спортивный менеджер и бизнесмен Фрэнк Халид рассказал, что Пеле попрощался со своими родственниками и друзьями.

"Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше", – написал Халид в Twitter.

Контекст:

Пеле родился 23 октября 1940 года, он единственный игрок – трехкратный чемпион мира по футболу (в 1958-м, 1962-м и 1970 году). Стал лучшим игроком чемпионата мира 1970 года и лучшим бомбардиром сборной Бразилии с 77 голами в 92 матчах.

МОК в 1999 году объявил Пеле лучшим спортсменом века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.

Пеле большую часть футбольной карьеры защищал цвета "Сантоса", за который начал играть с 15 лет. Он также лучший бомбардир в истории "Сантоса", который легендарный бомбардир привел к двум победам в Кубке Либертадорес.

Теги: футбол, смерть, Бразилия, Пеле, Сан-Паулу, чемпион мира
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