На 82 году жизни после продолжительной борьбы с раком умер Пеле

Пеле с 2021 года лечился от рака толстой кишки Фото: EPA (архив)

Об этом сообщило Associated Press.

Пеле умер в клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. С 2021 года он лечился от рака толстой кишки.

26 декабря спортивный менеджер и бизнесмен Фрэнк Халид рассказал, что Пеле попрощался со своими родственниками и друзьями.

"Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше", – написал Халид в Twitter.