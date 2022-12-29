На 82 году жизни после продолжительной борьбы с раком умер Пеле

Об этом сообщило Associated Press.
Пеле умер в клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. С 2021 года он лечился от рака толстой кишки.
26 декабря спортивный менеджер и бизнесмен Фрэнк Халид рассказал, что Пеле попрощался со своими родственниками и друзьями.
"Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше", – написал Халид в Twitter.
Пеле родился 23 октября 1940 года, он единственный игрок – трехкратный чемпион мира по футболу (в 1958-м, 1962-м и 1970 году). Стал лучшим игроком чемпионата мира 1970 года и лучшим бомбардиром сборной Бразилии с 77 голами в 92 матчах.
МОК в 1999 году объявил Пеле лучшим спортсменом века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.
Пеле большую часть футбольной карьеры защищал цвета "Сантоса", за который начал играть с 15 лет. Он также лучший бомбардир в истории "Сантоса", который легендарный бомбардир привел к двум победам в Кубке Либертадорес.