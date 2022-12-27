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Смертельно больной Пеле попрощался с семьей. "Сантос" готовится к похоронам футболиста – СМИ

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Пеле, единственный футболист, который становился чемпионом мира трижды (как игрок), находится в критическом состоянии
Пеле, единственный футболист, который становился чемпионом мира трижды (как игрок), находится в критическом состоянии
Фото: pele / Instagram

Состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается. Об этом написал 26 декабря в Twitter спортивный менеджер и бизнесмен Фрэнк Халид со ссылкой на семью 82-летнего бразильца.

"Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше", – написал Халид.

Официальной информации о состоянии Пеле нет. Издание AS отмечает, что больница не сообщала данных о  состоянии здоровья Пеле со среды, 22 декабря.

В то же время в социальных сетях появилось видео, снятое на стадионе бразильского "Сантоса", с которого следует, что клуб готовится организовать церемонию прощания со своим легендарным футболистом. В частности, видео опубликовал в Twitter журналист Мигель Анхель Веласкес.

"Пеле еще жив, но "Сантос" уже готовится к похоронам. Клуб установил на поле огромный шатер, а также подготовил большой золотой гроб с изображениями Пеле", – написал он.

AS уточняет, что арена "Сантоса" – "Вила Белмиро" – станет местом встречи поклонников бразильца на тот случай, если он скончается "в ближайшие несколько часов".

Пеле уже больше года борется с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание у него выявили осенью 2021 года. Бразилец прошел курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на нее. В результате состояние футболиста начало ухудшаться. Короля футбола несколько раз экстренно госпитализировали из-за ухудшения его состояния. 29 ноября Пеле был доставлен в больницу Альберта Эйнштейна в бразильском штате Сан-Паулу, где находится и сейчас.

Контекст:

Пеле (Эдсон Арантес ду Насименту) родился 23 октября 1940 года, он единственный в мире игрок – трехкратный чемпион мира по футболу (в 1958-м, 1962-м и 1970 году). Стал лучшим игроком чемпионата мира 1970 года и лучшим бомбардиром сборной Бразилии с 77 голами в 92 матчах.

МОК в 1999 году объявил Пеле лучшим спортсменом века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.

Пеле большую часть футбольной карьеры защищал цвета "Сантоса", за который начал играть с 15 лет. Он также лучший бомбардир в истории "Сантоса", который легендарный бомбардир привел к двум победам в Кубке Либертадорес.

Теги: футбол, Бразилия, Пеле, чемпион мира
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