Смертельно больной Пеле попрощался с семьей. "Сантос" готовится к похоронам футболиста – СМИ

Пеле, единственный футболист, который становился чемпионом мира трижды (как игрок), находится в критическом состоянии Фото: pele / Instagram

"Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьей и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается все больше", – написал Халид.

Pele says goodbye to family and friends from the hospital bed. Football legend, Pele is slowly losing the battle against Cancer, family says 'his condition is worsening even further'. * pic.twitter.com/IvIQJ8zuXd — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) December 26, 2022

Официальной информации о состоянии Пеле нет. Издание AS отмечает, что больница не сообщала данных о состоянии здоровья Пеле со среды, 22 декабря.

В то же время в социальных сетях появилось видео, снятое на стадионе бразильского "Сантоса", с которого следует, что клуб готовится организовать церемонию прощания со своим легендарным футболистом. В частности, видео опубликовал в Twitter журналист Мигель Анхель Веласкес.

"Пеле еще жив, но "Сантос" уже готовится к похоронам. Клуб установил на поле огромный шатер, а также подготовил большой золотой гроб с изображениями Пеле", – написал он.

AS уточняет, что арена "Сантоса" – "Вила Белмиро" – станет местом встречи поклонников бразильца на тот случай, если он скончается "в ближайшие несколько часов".

Pelé sigue vivo, pero Santos ya se prepara para el funeral.



El brasileño lucha por su vida y se encuentra en estado crítico debido a las complicaciones de un cáncer de colon.



El club montó una enorme carpa en el campo, y también preparó un gran ataúd dorado con imágenes de Pelé pic.twitter.com/jmrROBCLrT — Apolítico * (@ApoliticoX) December 25, 2022

Пеле уже больше года борется с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание у него выявили осенью 2021 года. Бразилец прошел курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на нее. В результате состояние футболиста начало ухудшаться. Короля футбола несколько раз экстренно госпитализировали из-за ухудшения его состояния. 29 ноября Пеле был доставлен в больницу Альберта Эйнштейна в бразильском штате Сан-Паулу, где находится и сейчас.