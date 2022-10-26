"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения

"Оставляю несколько фото с моего дня рождения, ведь счастьем нужно всегда делиться. Очень здорово получить объятия родных и близких", – написал он.

Контекст:

Пеле (Эдсон Арантес ду Насименту) родился 23 октября 1940 года. Он единственный в мире трехкратный чемпион мира по футболу. МОК в 1999 году объявил его лучшим спортсменом века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.

Пеле поддержал Украину в первый день войны, заявив, что молится о мире для украинцев. В июне футболист призвал президента РФ Владимира Путина прекратить войну в Украине.