ГОРДОН
 
 
МИР

Пеле попал в больницу, медики говорят о неэффективности химиотерапии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Пеле онкологическое заболевание
У Пеле онкологическое заболевание
Фото: ЕРА

Легенда бразильского футбола, 82-летний Пеле 29 ноября был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в бразильском штате Сан-Паулу. Об этом 30 ноября сообщает ESPN Brasil.

По данным журналистов, в отличие от предыдущих случаев, на этот раз госпитализация Пеле, страдающего от онкологического заболевания, запланирована не была.

У звезды спорта при поступлении были отеки по всему телу и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также медики сделали вывод, что химиотерапия, которую применяли в отношении Пеле на протяжении последних месяцев, оказалась неэффективной для опухолей, присутствующих в разных частях организма.

На 30 ноября планировались исследования состояния Пеле.

Согласно официальному медицинскому бюллетеню из больницы, который цитирует ESPN Brasil, Пеле находится в палате и в стабильном состоянии. Медики отмечают, что Пеле госпитализировали "для повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года".

Контекст:

Пеле (Эдсон Арантес ду Насименту) родился 23 октября 1940 года, он единственный в мире трехкратный чемпион мира по футболу. МОК в 1999 году объявил его лучшим спортсменом века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, медицина, Бразилия, больница, Пеле, лечение, спортсмены, медики, онкология, Сан-Паулу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На фронте ребята так ебаш...ли орков, что сплошной оргазм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"На фронте ребята так ебаш...ли орков, что сплошной оргазм был". Как в Украине отпраздновали Международный день секса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"На каждом шагу чувствую, как крепнет поддержка". Зеленская встретилась в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Уже стреляет лучше многих взрослых, которые тренируются с ним". 15-летний сын Кулебы занимается стрельбой. Фото
"Очень любит русских и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
"Очень любит русских и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
"Мы должны выгонять их из трендов". alyona alyona поддержала музыкальную мобилизацию и рассказала, почему нельзя скачивать российскую музыку
"Мы должны выгонять их из трендов". alyona alyona поддержала музыкальную мобилизацию и рассказала, почему нельзя скачивать российскую музыку
Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании
Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе
В Украину приехал британский ведущий, автор передачи о выживании Беар Гриллс. Фото, видео
В Украину приехал британский ведущий, автор передачи о выживании Беар Гриллс. Фото, видео
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье
"Никому не навредила". Димопулос ответила на критику своего поста о чаепитии в Версале, который опубликовала в День памяти жертв Голодомора
"Никому не навредила". Димопулос ответила на критику своего поста о чаепитии в Версале, который опубликовала в День памяти жертв Голодомора
"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение
"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение
Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал
Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (167957)
2
Жена Арестовича выехала из Украины (120805)
3
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (99694)
4
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (87757)
5
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (79710)
6
Никитюк показала свое авто. Фото (75892)
7
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (69097)
8
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (54493)
 
 
 
 