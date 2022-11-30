Пеле попал в больницу, медики говорят о неэффективности химиотерапии

По данным журналистов, в отличие от предыдущих случаев, на этот раз госпитализация Пеле, страдающего от онкологического заболевания, запланирована не была.

У звезды спорта при поступлении были отеки по всему телу и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также медики сделали вывод, что химиотерапия, которую применяли в отношении Пеле на протяжении последних месяцев, оказалась неэффективной для опухолей, присутствующих в разных частях организма.

На 30 ноября планировались исследования состояния Пеле.

Согласно официальному медицинскому бюллетеню из больницы, который цитирует ESPN Brasil, Пеле находится в палате и в стабильном состоянии. Медики отмечают, что Пеле госпитализировали "для повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года".