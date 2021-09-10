Месси побил рекорд Пеле по числу голов в турнирах Конфедерации южноамериканского футбола

В активе Месси сейчас 79 голов в турнирах под эгидой Конфедерации южноамериканского футбола Фото: ЕРА

В матче отбора к чемпионату мира 2022 года против Боливии Месси отличился хет-триком. Три гола в ворота соперника позволили аргентинцу оформить очередной рекорд.

В активе Месси сейчас 79 голов в турнирах под эгидой Конфедерации южноамериканского футбола. Пеле был лучшим бомбардиром с 77 голами.

* Hat-trick hero Lionel Messi (79 goals) celebrates the goal that saw him pass Pele (77) for most goals by a South American player in men's international football * @Argentina | #WorldCup pic.twitter.com/Y41GU62mGh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 10, 2021