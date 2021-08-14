"Барселона" осталась должна Месси €52 млн – СМИ

Месси выступал в "Барселоне" с 2004 года Фото: ЕРА

Сумма, которую еще не выплатили Месси, – это зарплата, отложенная из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Игроки "Барселоны" подтвердили изданию, что, когда из-за COVID-19 были парализованы футбольные соревнования, на тот момент президент клуба Хосеп Бартомеу встретился со всеми футболистами и договорился с ними об отсрочке "значительной части" зарплаты.

"Барселона" планирует выплатить долг Месси в период с 2021 года по 2022 год, пишет Sport.es. Условия этих выплат сейчас обсуждают юристы, представляющие обе стороны.