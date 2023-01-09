Зеленский обсудил с премьером Португалии сотрудничество в области безопасности и формулу мира

По словам Зеленского, они обсудили сотрудничество в области безопасности.
"Поблагодарил за готовность оказывать действенную поддержку энергетической системе Украины. Также обсудили конкретные шаги по реализации нашей формулы мира", – написал президент.
Кошта заявил в Twitter, что Португалия усилит гуманитарную и военную поддержку Украины, а также "будет активно участвовать в формуле мира, предложенной президентом Зеленским".
Falei hoje com o Presidente @ZelenskyyUa. #Portugal irá reforçar o apoio humanitário e militar à #Ucrânia e vai também participar ativamente na Fórmula para a Paz proposta pelo Presidente Zelensky. pic.twitter.com/MnxhyjKwEm— António Costa (@antoniocostapm) January 9, 2023
В апреле 2022 года Зеленский просил у Португалии танки Leopard, бронетранспортеры, противокорабельное оружие.
Министр обороны Португалии Элена Каррейрас заявляла 17 июня, что Португалия готова обучать украинских солдат, но "вопрос об отправке дополнительного вооружения не обсуждается".
В августе министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравинью заявлял, что Португалия примет участие в восстановлении образовательной инфраструктуры Житомира, Ирпеня и Бучи.
В октябре страна пообещала передать Украине шесть вертолетов Ка советского производства.