Зеленский обсудил с премьером Португалии сотрудничество в области безопасности и формулу мира

По словам Зеленского, они обсудили сотрудничество в области безопасности.

"Поблагодарил за готовность оказывать действенную поддержку энергетической системе Украины. Также обсудили конкретные шаги по реализации нашей формулы мира", – написал президент.

Кошта заявил в Twitter, что Португалия усилит гуманитарную и военную поддержку Украины, а также "будет активно участвовать в формуле мира, предложенной президентом Зеленским".

Falei hoje com o Presidente @ZelenskyyUa. #Portugal irá reforçar o apoio humanitário e militar à #Ucrânia e vai também participar ativamente na Fórmula para a Paz proposta pelo Presidente Zelensky. pic.twitter.com/MnxhyjKwEm — António Costa (@antoniocostapm) January 9, 2023