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Португалия готова обучать украинских военных, но не предоставлять вооружение

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Португалия готова учить ВСУ маневрированию на танках Leopard
Португалия готова учить ВСУ маневрированию на танках Leopard
Фото: depositphotos.com

Министр обороны Португалии Элена Каррейрас заявила на встрече НАТО в Брюсселе, что Португалия готова обучать украинских солдат, но вопрос об отправке дополнительных военных материалов не обсуждается. Ее цитирует Euractiv.

Каррейрас указал на возможность проведения обучения Вооруженных сил Украины в Португалии. По ее словам, речь, в частности, об обучении маневрированию на танках Leopard.

Она уточнила, что такого запроса от украинской стороны пока не было, но есть мнение, что "возникнет необходимость".

"Если это решение Украины — а мы всегда работаем в этом направлении, то есть мы реагируем в соответствии с потребностями Украины – это обучение может быть предоставлено сразу", — сказала она. 

Вместе с тем она добавила, что передавать вооружение Украине ее страна пока не собирается: "В данный момент вопрос об отправке дополнительного вооружения не обсуждается".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Португалия, война, военные, вооружение, военная помощь, ВСУ, война России против Украины
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