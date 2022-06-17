Португалия готова обучать украинских военных, но не предоставлять вооружение

Каррейрас указал на возможность проведения обучения Вооруженных сил Украины в Португалии. По ее словам, речь, в частности, об обучении маневрированию на танках Leopard.

Она уточнила, что такого запроса от украинской стороны пока не было, но есть мнение, что "возникнет необходимость".

"Если это решение Украины — а мы всегда работаем в этом направлении, то есть мы реагируем в соответствии с потребностями Украины – это обучение может быть предоставлено сразу", — сказала она.

Вместе с тем она добавила, что передавать вооружение Украине ее страна пока не собирается: "В данный момент вопрос об отправке дополнительного вооружения не обсуждается".

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