Португалия примет участие в востановлении образовательной инфраструктуры Житомира, Ирпеня и Бучи

"Мы благодарны за то, что вы приехали, не обращая внимания на сирены. Я рад, что людей и государств, которые также не боятся российской агрессии, становится вокруг Украины все больше", – сказал Зеленский.

Президент призвал Португалию ввести визовые ограничения против российских граждан. Также он поблагодарил страну за участие во втором саммите Крымской платформы и отметил важность сохранения вопроса деоккупации Крыма на международной повестке дня.

Отдельно Кравинью и Зеленский обсудили участие Португалии в восстановлении образовательной инфраструктуры Житомира, а также учебных заведений городов Ирпень и Буча Киевской области при поддержке муниципалитета португальского города Кашкайша.

"Восстановление образовательных учреждений, которые возвращают наших школьников в школы, студентов в университеты, а детей в детские сады, – для нас это приоритет. Это первый шаг к восстановлению нашего государства. Вы – одно из первых государств, которые фактически уже присоединяются к программе восстановления Украины. Мы благодарны за это", – заявил глава государства.

Зеленский выразил надежду, что Португалия присоединится к восстановлению Украины на глобальном уровне.

Кравинью подчеркнул, что приехал, чтобы передать слова солидарности, а также политической, гуманитарной поддержки и поддержки в сфере безопасности – от президента, премьер-министра, правительства и народа Португалии.