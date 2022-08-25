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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Португалия примет участие в востановлении образовательной инфраструктуры Житомира, Ирпеня и Бучи

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Кравинью встретился с Зеленским в Киеве 24 августа
Кравинью встретился с Зеленским в Киеве 24 августа
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа встретился с министром иностранных дел Португалии Жоау Гомешем Кравинью. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы благодарны за то, что вы приехали, не обращая внимания на сирены. Я рад, что людей и государств, которые также не боятся российской агрессии, становится вокруг Украины все больше", – сказал Зеленский.

Президент призвал Португалию ввести визовые ограничения против российских граждан. Также он поблагодарил страну за участие во втором саммите Крымской платформы и отметил важность сохранения вопроса деоккупации Крыма на международной повестке дня.

Отдельно Кравинью и Зеленский обсудили участие Португалии в  восстановлении образовательной инфраструктуры Житомира, а также учебных заведений городов Ирпень и Буча Киевской области при поддержке муниципалитета португальского города Кашкайша.

"Восстановление образовательных учреждений, которые возвращают наших школьников в школы, студентов в университеты, а детей в детские сады, – для нас это приоритет. Это первый шаг к восстановлению нашего государства. Вы – одно из первых государств, которые фактически уже присоединяются к программе восстановления Украины. Мы благодарны за это", – заявил глава государства.

Зеленский выразил надежду, что Португалия присоединится к восстановлению Украины на глобальном уровне.

Кравинью подчеркнул, что приехал, чтобы передать слова солидарности, а также политической, гуманитарной поддержки и поддержки в сфере безопасности – от президента, премьер-министра, правительства и народа Португалии.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Офиса генпрокурора Украины на 25 августа, вследствие российских обстрелов и бомбардировок в Украине повреждены 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Португалия, Житомир, Ирпень, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, школы
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