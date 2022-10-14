В Португалии пообещали предоставить Украине шесть вертолетов советского производства

Она отметила, что один из вертолетов "неработоспособен, потому что разбился".

Каррейрас объяснила журналистам, что техника уже принята Киевом в ее нынешнем виде.

Министр подчеркнула, что Португалия не может эксплуатировать вертолеты из-за санкций, наложенных против России. В частности, у вертолетов нет сертификата летной пригодности.

Глава минобороны Португалии считает, что украинские военные найдут передаваемым им вертолетам "хорошее применение", смогут их отремонтировать благодаря уже существующей в Украине логистической цепочке для таких аппаратов, и будут "очень полезны" для Украины.

Португальское издание не уточнило, о каких моделях вертолетов Ка идет речь.