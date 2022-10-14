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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Португалии пообещали предоставить Украине шесть вертолетов советского производства

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Журналисты не указали, о каких моделях вертолета идет речь
Журналисты не указали, о каких моделях вертолета идет речь
Фото: wikipedia.org

Украина для усиления обороноспособности получит от Португалии шесть вертолетов российского производителя "Камов" (Ка). Об этом 13 октября сообщила в Брюсселе после заседания консультативной группы по оказанию Украине помощи в формате "Рамштайн" министр обороны Португалии Элена Каррейрас, информирует Observador.

Она отметила, что один из вертолетов "неработоспособен, потому что разбился".

Каррейрас объяснила журналистам, что техника уже принята Киевом в ее нынешнем виде.

Министр подчеркнула, что Португалия не может эксплуатировать вертолеты из-за санкций, наложенных против России. В частности, у вертолетов нет сертификата летной пригодности.

Глава минобороны Португалии считает, что украинские военные найдут передаваемым им вертолетам "хорошее применение", смогут их отремонтировать благодаря уже существующей в Украине логистической цепочке для таких аппаратов, и будут "очень полезны" для Украины.

Португальское издание не уточнило, о каких моделях вертолетов Ка идет речь.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что главная тема шестого "Рамштайна" – укрепление украинской противовоздушной обороны.

В Офисе президента это заседание назвали историческим для Украины, так как речь шла о принятии "решений по закрытию нашего неба".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Португалия, санкции, военные, вертолет, оборона, заседание
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