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США закупят более 1800 систем Javelin, часть из них передадут Украине

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В Пентагоне не уточняли, сколько Javelin передадут Украине
В Пентагоне не уточняли, сколько Javelin передадут Украине
Фото: EPA

США заключили договор на закупку противотанковых систем Javelin. Часть из них потом передадут Украине, говорится в заявлении Пентагона.

13 сентября армия США заключила производственный контракт на сумму $311 млн с Raytheon Missiles and Defence и Lockheed Martin на поставку более 1800 Javelin.

"Закупка является частью дополнительного обеспечения Украины. Контракт включает пополнение армии Украины, закупку армии США и ракет для международных партнеров", – говорится в сообщении.

По данным Пентагона, оборонные предприятия США изготовили уже более 50 тыс. ракет Javelin и более 12 тыс. многоразовых командных пусковых установок.

Контекст:

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогал в подготовке украинских военных.

1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине30 апреля в американском ведомстве заявили, что противотанковые ракетные комплексы уже доставили в Украину. 22 мая в Украине впервые испытали Javelin.

Об использовании Javelin в ходе боевых действий на востоке Украины сообщал в ноябре 2021 года начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. В штабе Объединенных сил эту информацию отрицали.

После начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года Украина активно применяла Javelin и другое западное вооружение против захватчиков.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, оружие, Пентагон, Вооруженные силы Украины, вооружение, война России против Украины, Javelin
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