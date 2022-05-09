Производитель Javelin хочет вдвое увеличить объем производства из-за спроса

Он рассказал, что сейчас компания производит 2,1 тыс. Javelin в год. В будущем Lockheed Martin Corp хочет увеличить это число до 4 тыс. в год.

Тайклет рассчитывает, что на это уйдет несколько месяцев или даже пару лет, так как нужно "заставить цепочку поставок также работать".

Гендиректор компании также считает, что спрос на их продукцию продолжит расти даже после войны в Украине из-за угроз со стороны России и Китая.