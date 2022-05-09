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Производитель Javelin хочет вдвое увеличить объем производства из-за спроса

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Комплексы Javelin активно используют украинские силы обороны
Комплексы Javelin активно используют украинские силы обороны
Фото: EPA

Американский производитель оружия Lockheed Martin Corp планирует почти вдвое увеличить производство противотанковых комплексов Javelin, которые массово используют украинские военные на войне с Россией. Об этом заявил 8 мая в интервью CBS News генеральный директор Джеймс Тайклет.

Он рассказал, что сейчас компания производит 2,1 тыс. Javelin в год. В будущем Lockheed Martin Corp хочет увеличить это число до 4 тыс. в год.

Тайклет рассчитывает, что на это уйдет несколько месяцев или даже пару лет, так как нужно "заставить цепочку поставок также работать".

Гендиректор компании также считает, что спрос на их продукцию продолжит расти даже после войны в Украине из-за угроз со стороны России и Китая.

Контекст:

Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, оружие, война России против Украины, Javelin
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