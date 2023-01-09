Зеленский провел первые переговоры с новым президентом Словении

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Провел первый телефонный разговор с новоизбранной президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Обсудил с ней оборонное сотрудничество, пригласил принять участие в реализации формулы мира. Поблагодарил за поддержку европейской интеграции Украины. Пригласил в Киев с визитом", – написал он.

Мусар – первая женщина на посту президента Словении, она приняла присягу 22 декабря, на следующий день состоялась передача полномочий президента Мусар от ее предшественника Борута Пахора.