Первая женщина – президент Словении приняла присягу

Присягу она приняла в парламенте, в своей речи Мусар говорила о приверженности верховенству права, соблюдении прав человека, о климатическом, продовольственном и энергетическом кризисах в Европе.
Мусар сказала также, что будет "высказываться обдуманно, трезво и от души и работать для дружественной Словении и Европы, для более красивого мира". Первый зарубежный визит она намерена совершить в страны Западных Балкан.
Торжественная передача полномочий Мусар от ее предшественника Борута Пахора состоится 23 декабря, отметила она в Facebook.
Пахор занимал должность президента два срока, поэтому он не баллотировался в президенты в 2022 году. Президентские выборы в Словении прошли в два тура. Во второй тур, кроме 54-летней юристки и журналистки Мусар, вышел бывший глава МИД Анже Логар. Мусар поддержали 53,89% избирателей, ее соперник получил 46,11% голосов.
"Европейская правда" отмечает, что президент в Словении имеет ограниченные полномочия, формально он предлагает кандидатуру премьера и может распустить парламент, если тот долго не утверждает состав правительства.