Первая женщина – президент Словении приняла присягу

Присягу она приняла в парламенте, в своей речи Мусар говорила о приверженности верховенству права, соблюдении прав человека, о климатическом, продовольственном и энергетическом кризисах в Европе.

Мусар сказала также, что будет "высказываться обдуманно, трезво и от души и работать для дружественной Словении и Европы, для более красивого мира". Первый зарубежный визит она намерена совершить в страны Западных Балкан.

Торжественная передача полномочий Мусар от ее предшественника Борута Пахора состоится 23 декабря, отметила она в Facebook.