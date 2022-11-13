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Выборы президента Словении выиграла юрист и журналист Мусар

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В первом туре выборов Мусар была второй
В первом туре выборов Мусар была второй
Фото: ЕРА

Во втором туре президентских выборов в Словении, который состоялся 13 ноября, победу одержала 54-летняя юрист и журналист Наташа Пирц Мусар. Результаты обработки 95,52% голосов избирателей опубликовал ЦИК страны.

Беспартийную Мусар поддержали на тот момент 54,04% пришедших на участки избирателей, за ее конкурента, бывшего главу МИД Словении Анже Логара (46 лет) из Словенской демократической партии проголосовали 45,96%.

Таким образом, Мусар оказалась недосягаемой для конкурента.

Скриншот: volitve.dvk-rs.si
Скриншот: volitve.dvk-rs.si

Явка во втором туре выборов президента Словении составила 52,13%.

Издание Slovenske Novice отмечает, что в стране, "похоже, впервые появится женщина-президент".

Контекст:

Сейчас президентом Словении является Борут Пахор. Свои полномочия он передаст в декабре. В связи с тем, что Пахор занимал должность президента два срока, он не баллотировался в президенты в 2022 году.

Первый тур выборов прошел 23 октября, в нем участвовали семь кандидатов. Логара поддержали 33,95% избирателей, Мусар – 26,88%.

"Европейская правда" отмечает, что президент в Словении имеет ограниченные полномочия, формально он предлагает кандидатуру премьера и может распустить парламент, если тот долго не утверждает состав правительства.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: выборы, Словения, президент, женщины
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