Выборы президента Словении выиграла юрист и журналист Мусар

Беспартийную Мусар поддержали на тот момент 54,04% пришедших на участки избирателей, за ее конкурента, бывшего главу МИД Словении Анже Логара (46 лет) из Словенской демократической партии проголосовали 45,96%.

Таким образом, Мусар оказалась недосягаемой для конкурента.

Явка во втором туре выборов президента Словении составила 52,13%.

Издание Slovenske Novice отмечает, что в стране, "похоже, впервые появится женщина-президент".

Контекст:

Сейчас президентом Словении является Борут Пахор. Свои полномочия он передаст в декабре. В связи с тем, что Пахор занимал должность президента два срока, он не баллотировался в президенты в 2022 году.

Первый тур выборов прошел 23 октября, в нем участвовали семь кандидатов. Логара поддержали 33,95% избирателей, Мусар – 26,88%.

"Европейская правда" отмечает, что президент в Словении имеет ограниченные полномочия, формально он предлагает кандидатуру премьера и может распустить парламент, если тот долго не утверждает состав правительства.