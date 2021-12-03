Суд в Ливии вернул сына диктатора Муаммара Каддафи на выборы президента страны

Заседание суда откладывалось на неделю из-за попыток вооруженных групп помешать рассмотрению дела. Издание пишет, что их идентифицировали как сторонников генерала Халифы Хафтара, который противостоит международно признанному правительству и подал документы на выборы в числе 98 кандидатов.

Возможность провести заседание суда появилась в связи с международным давлением и подкреплением со стороны правительства Триполи, отмечает Libya Herald.

24 ноября Высшая национальная избирательная комиссия (HNEC) дисквалифицировала Саифа аль-Ислама Каддафи за то, что ранее он был осужден за совершение преступлений. Также он не предоставил комиссии справку об отсутствии ранее вынесенных судебных решений.