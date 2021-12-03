Суд в Ливии вернул сына диктатора Муаммара Каддафи на выборы президента страны

Заседание суда откладывалось на неделю из-за попыток вооруженных групп помешать рассмотрению дела. Издание пишет, что их идентифицировали как сторонников генерала Халифы Хафтара, который противостоит международно признанному правительству и подал документы на выборы в числе 98 кандидатов.
Возможность провести заседание суда появилась в связи с международным давлением и подкреплением со стороны правительства Триполи, отмечает Libya Herald.
24 ноября Высшая национальная избирательная комиссия (HNEC) дисквалифицировала Саифа аль-Ислама Каддафи за то, что ранее он был осужден за совершение преступлений. Также он не предоставил комиссии справку об отсутствии ранее вынесенных судебных решений.
Муаммар Каддафи пришел к власти в результате революции (переворота) 1969 года и с этого времени фактически возглавлял Ливию, хотя формально с 1979 года ушел со всех официальных постов и стал именоваться "братским вождем и руководителем революции".
В 2011 году в Ливии началась гражданская война между сторонниками режима Каддафи и оппозиционными силами, возглавляемыми Переходным национальным советом. В августе повстанцы взяли под свой контроль столицу страны Триполи. После этого в сентябре Совет Безопасности ООН признал Переходный национальный совет в качестве легитимной власти. Последним прибежищем Каддафи стал его родной город Сирт. 20 октября 2011 года он попал в плен к повстанцам и был убит.
Саиф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году в Триполи. Среднее образование получил в Ливии и Швейцарии, в 1995 году окончил университет Аль-Фатех.
После того, как в 2011 году в Ливии вспыхнули антиправительственные протесты, Каддафи-младший присоединился к их подавлению со стороны властей, сообщила ВВС.
В конце 2011 года Каддафи-младший был захвачен повстанцами и освобожден спустя шесть лет. Во время содержания под стражей, в 2015 году, судом в Триполи он был заочно приговорен к смертной казни за убийства протестующих в 2011 году, но позже в Ливии был принят закон о всеобщей амнистии – и Каддафи оказался на свободе, напомнило издание The Africa Report. Каддафи-младший по-прежнему разыскивается Международным уголовным судом за преступления против человечности, совершенные им во время гражданской войны.