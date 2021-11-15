ГОРДОН
 
 
МИР

Сын Муаммара Каддафи баллотируется на пост президента Ливии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саиф аль-Ислам аль-Каддафи зарегистрировался кандидатом в президенты Ливии
Саиф аль-Ислам аль-Каддафи зарегистрировался кандидатом в президенты Ливии
Фото: скриншот видео Saad Abedine / Twitter

Сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам зарегистрировался в качестве кандидата в президенты на выборах, которые состоятся в этой стране в декабре 2021 года. Об этом 14 ноября сообщает Aljazeera со ссылкой на заявление представителя избирательной комиссии.

"Саиф аль-Ислам аль-Каддафи представил свою кандидатуру на президентских выборах в офис Высшей национальной избирательной комиссии в городе Себха", – сказано в заявлении комиссии.

Каддафи – одна из самых видных фигур, которая будет баллотироваться в президенты. Также в списке кандидатов премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба и спикер парламента Агила Салех.

На фотографиях, распространенных в соцсетях, видно, что Каддафи подписывает документы, а также ставит на них отпечатки своего пальца.

Контекст:

Муаммар Каддафи пришел к власти в результате революции (переворота) 1969 года и с этого времени фактически возглавлял Ливию, хотя формально с 1979 года ушел со всех официальных постов и стал именоваться "братским вождем и руководителем революции".

В 2011 году в Ливии началась гражданская война между сторонниками режима Каддафи и оппозиционными силами, возглавляемыми Переходным национальным советом. В августе повстанцы взяли под свой контроль столицу страны Триполи. После этого в сентябре Совет Безопасности ООН признал Переходный национальный совет в качестве легитимной власти. Последним прибежищем Каддафи стал его родной город Сирт. 20 октября 2011 года он попал в плен к повстанцам и был убит.

Саиф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году в Триполи. Среднее образование получил в Ливии и Швейцарии, в 1995 году окончил университет Аль-Фатех.

После того, как в 2011 году в Ливии вспыхнули антиправительственные протесты, Каддафи присоединился к их подавлению со стороны властей, сообщало ВВС

В конце 2011 года Каддафи был захвачен повстанцами и освобожден спустя шесть лет. Во время содержания под стражей судом в Триполи был заочно приговорен к смертной казни за убийства протестующих в 2011 году. Также он разыскивается Международным уголовным судом за преступления против человечности, совершенные во время репрессий.

В августе 2021 года ливийская прокуратура выдала ордер на арест Саифа Каддафи в связи с его предполагаемыми связями с российскими наемниками из "группы Вагнера".

Теги: выборы, Ливия, Муаммар Каддафи, президент, Сейф аль-Ислам Каддафи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
  Названа дата премьеры продолжения сериала "Секс в большом городе". Видео
"Животик видно. Красивая безумно". Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы
"Животик видно. Красивая безумно". Дочь Сумской показала свежие снимки из Москвы
  Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок
  Племянница Ротару – певица Sonya Kay: Не знаю, как два года могла быть с человеком, который меня бьет. Для мамы это будет шок
"Очень вкусно, очень". Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре
"Очень вкусно, очень". Тимошенко перед камерой поела мясо, приготовленное в свином желудке или мочевом пузыре
Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
Украинский певец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
"Красивая грудь". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук сняла селфи-видео в откровенном купальнике
"Красивая грудь". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук сняла селфи-видео в откровенном купальнике
"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком
"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком
"Я бы не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало". Жена футболиста Зубкова заявила, что мужчина должен зарабатывать минимум €10 тыс. в месяц
"Я бы не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало". Жена футболиста Зубкова заявила, что мужчина должен зарабатывать минимум €10 тыс. в месяц
"Весь выпуск смотрел на это декольте". Настя Каменских засветила пышный бюст рядом с Олегом Винником
"Весь выпуск смотрел на это декольте". Настя Каменских засветила пышный бюст рядом с Олегом Винником
"Убиваешь своей красотой". 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы
"Убиваешь своей красотой". 52-летняя Дженнифер Лопес показала обнаженную спину и ягодицы
  "Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары
  "Жаль до слез". Еще один музыкант покинул "Танцы со звездами", в полуфинал прошли четыре пары
"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели
"Я бы поучаствовал в такой Камасутре". Кристина Асмус похвасталась своей гибкостью в постели
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане"
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину (144164)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (103514)
3
Солистка Kazka Зарицкая снялась топлес и в обнимку с партнером из "Танцев со звездами" Мешковым (70774)
4
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (65627)
5
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте (53210)
6
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (32719)
7
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (25891)
8
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье (22196)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS