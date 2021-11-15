Сын Муаммара Каддафи баллотируется на пост президента Ливии

"Саиф аль-Ислам аль-Каддафи представил свою кандидатуру на президентских выборах в офис Высшей национальной избирательной комиссии в городе Себха", – сказано в заявлении комиссии.

Каддафи – одна из самых видных фигур, которая будет баллотироваться в президенты. Также в списке кандидатов премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба и спикер парламента Агила Салех.

На фотографиях, распространенных в соцсетях, видно, что Каддафи подписывает документы, а также ставит на них отпечатки своего пальца.

Контекст:

Муаммар Каддафи пришел к власти в результате революции (переворота) 1969 года и с этого времени фактически возглавлял Ливию, хотя формально с 1979 года ушел со всех официальных постов и стал именоваться "братским вождем и руководителем революции".

В 2011 году в Ливии началась гражданская война между сторонниками режима Каддафи и оппозиционными силами, возглавляемыми Переходным национальным советом. В августе повстанцы взяли под свой контроль столицу страны Триполи. После этого в сентябре Совет Безопасности ООН признал Переходный национальный совет в качестве легитимной власти. Последним прибежищем Каддафи стал его родной город Сирт. 20 октября 2011 года он попал в плен к повстанцам и был убит.

Саиф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году в Триполи. Среднее образование получил в Ливии и Швейцарии, в 1995 году окончил университет Аль-Фатех.

После того, как в 2011 году в Ливии вспыхнули антиправительственные протесты, Каддафи присоединился к их подавлению со стороны властей, сообщало ВВС.

В конце 2011 года Каддафи был захвачен повстанцами и освобожден спустя шесть лет. Во время содержания под стражей судом в Триполи был заочно приговорен к смертной казни за убийства протестующих в 2011 году. Также он разыскивается Международным уголовным судом за преступления против человечности, совершенные во время репрессий.

В августе 2021 года ливийская прокуратура выдала ордер на арест Саифа Каддафи в связи с его предполагаемыми связями с российскими наемниками из "группы Вагнера".