"Есть моральное обязательство поддерживать страну, на которую напали". В НАТО призвали усилить поддержку Украины

"На протяжении многих лет НАТО и особенно Соединенные Штаты, Канада и Великобритания поставляли Украине оружие, технику и обучали. В настоящее время вносят свой вклад многие другие страны, включая Швецию. Это важно, и это имеет значение. Если [президент РФ Владимир] Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев", – сказал генсек НАТО.

По его словам, это опасно и для самого Альянса, потому что сделает его уязвимым, "не будет прочного мира, если угнетение и тирания победят свободу и демократию".

"У нас есть не только моральное обязательство поддерживать страну, на которую напала другая. Это также отвечает нашим интересам и важно для нашей безопасности. Войны непредсказуемы. Невозможно сказать, когда и как закончится война в Украине. Но мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Скорее всего и этот. Чего украинцы смогут добиться за столом, зависит от их силы на поле боя. Поэтому, если мы хотим мирного решения путем переговоров, при котором Украина выживает как независимая демократическая страна в Европе, самый быстрый способ добиться этого – поддержать Украину. Оружие – это, по сути, путь к миру", – заявил Столтенберг.

Он считает, что нужно "признать, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда", так как "режим в Москве хочет другой Европы", он "хочет контролировать соседние страны и видит в демократии и свободе угрозу", и "это ставит Россию в положение постоянной конфронтации с Западом".

"Даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся. Украинские силы нанесли тяжелые потери России в Украине. Но россияне в очередной раз продемонстрировали готовность идти на большой риск и нести большие человеческие потери. [...] Самое главное, нет никаких признаков того, что амбиции России изменились", – объяснил Столтенберг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)