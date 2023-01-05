Столтенберг: Когда война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся

"Независимо от того, когда и как закончится эта война, мы должны признать, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда", – заявил генсек.

По его словам, "режим в Москве хочет другой Европы".

"Он хочет контролировать соседние страны и видит в демократии и свободе угрозу. Это ставит Россию в положение постоянного конфликта с Западом. Так что даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся", – сказал Столтенберг.