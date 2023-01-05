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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Когда война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся

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Столтенберг: Режим в Москве хочет другой Европы
Столтенберг: Режим в Москве хочет другой Европы
Фото: EPA

После полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 января в Осло во время выступления на конференции Норвежской конфедерации предпринимателей, текстовую версию выступления опубликовала пресс-служба НАТО.

"Независимо от того, когда и как закончится эта война, мы должны признать, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда", – заявил генсек.

По его словам, "режим в Москве хочет другой Европы".

"Он хочет контролировать соседние страны и видит в демократии и свободе угрозу. Это ставит Россию в положение постоянного конфликта с Западом. Так что даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся", – сказал Столтенберг.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ВСУ нацелены на освобождение всех территорий Украины.

Ряд иностранных государств ввели санкции против России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Европа, война России против Украины
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