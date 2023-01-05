Столтенберг: Когда война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся

"Независимо от того, когда и как закончится эта война, мы должны признать, что ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда", – заявил генсек.
По его словам, "режим в Москве хочет другой Европы".
"Он хочет контролировать соседние страны и видит в демократии и свободе угрозу. Это ставит Россию в положение постоянного конфликта с Западом. Так что даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся", – сказал Столтенберг.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ВСУ нацелены на освобождение всех территорий Украины.
Ряд иностранных государств ввели санкции против России.