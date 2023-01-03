Столтенберг: Ряд членов НАТО хочет увеличить вклад в оборону

Генсек НАТО не назвал конкретные страны, но речь может идти о Великобритании, Литве и Польше Фото: ЕРА

По его словам, речь идет о повышении установленного взноса в размере 2% от валового внутреннего продукта.

"Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы сделать нынешнюю цель в 2% минимальным показателем", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что уже в ближайшее время запланированы переговоры по этому вопросу. В НАТО хотят достичь соглашения не позднее следующего саммита блока, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля.

Столтенберг не уточнил, какие государства Альянса инициируют увеличение расходов. По данным dpa, на преодолении двухпроцентного уровня взносов могут настаивать Польша, Литва и Великобритания.

Германия и ряд других стран, таких как Канада и Бельгия, считаются противниками этой идеи. На сегодняшний день они тратят значительно меньше двух процентов ВВП на оборону: к примеру, для ФРГ по итогам 2022 года показатель составит всего 1,44%, говорится в сообщении.