ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАТО должен увеличить производство оружия из-за нужд Киева в технике – Столтенберг

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг: Нам нужно наращивать производство, и именно это делают союзники по НАТО
Столтенберг: Нам нужно наращивать производство, и именно это делают союзники по НАТО
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен увеличить производство оружия в 2023 году, поскольку Киев сильно нуждается в технике. Об этом он сказал 1 января в эфире BBC Radio 4’s в программе The World This Weekend.

"Для артиллерии нам нужно огромное количество боеприпасов, нам нужны запчасти, нам нужно техническое обслуживание. Это огромное мероприятие. Нам нужно наращивать производство, и именно это делают союзники по НАТО", – сказал он.

Столтенберг добавил, что основная ответственность НАТО заключается в том, чтобы обеспечить оружием и боеприпасами как себя, так и Украину в долгосрочной перспективе.

Он также подчеркнул, что РФ готовится к продолжению войны и возможной попытке нового наступления. Поэтому союзники должны обеспечить Украине поддержку.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля, Путин объявил вторжение под видом "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, война, Йенс Столтенберг, боеприпасы, артиллерия, вторжение, наступление, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой
Пугачева, которая покинула РФ, в желто-синем наряде заявила, что чувствует себя теперь счастливой и свободной. Видео
Пугачева, которая покинула РФ, в желто-синем наряде заявила, что чувствует себя теперь счастливой и свободной. Видео
"Красивая женщина", "Пример для подражания". 48-летняя Наталья Егорова сняла на видео свою первую пробежку в новом году
"Красивая женщина", "Пример для подражания". 48-летняя Наталья Егорова сняла на видео свою первую пробежку в новом году
Kozak System выступила на вокзале в Киеве и анонсировала концерт победы на стадионе "Лужники", переименованном в честь Бандеры. Видео
Kozak System выступила на вокзале в Киеве и анонсировала концерт победы на стадионе "Лужники", переименованном в честь Бандеры. Видео
"Тсс, я вне политики здесь". Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на приветствие "Слава Украине!". Видео
"Тсс, я вне политики здесь". Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на приветствие "Слава Украине!". Видео
"Слава Украине!" Роулинг один из первых постов в новом году посвятила украинцам
"Слава Украине!" Роулинг один из первых постов в новом году посвятила украинцам
  Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?
  Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
На фронте погиб украинский режиссер монтажа Виктор Онисько
На фронте погиб украинский режиссер монтажа Виктор Онисько
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (93989)
2
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (60075)
3
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (50245)
4
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (43831)
5
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (34711)
6
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (20400)
7
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (18894)
8
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым (14493)
 
 
 
 