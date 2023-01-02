НАТО должен увеличить производство оружия из-за нужд Киева в технике – Столтенберг

Столтенберг: Нам нужно наращивать производство, и именно это делают союзники по НАТО Фото: EPA

"Для артиллерии нам нужно огромное количество боеприпасов, нам нужны запчасти, нам нужно техническое обслуживание. Это огромное мероприятие. Нам нужно наращивать производство, и именно это делают союзники по НАТО", – сказал он.

Столтенберг добавил, что основная ответственность НАТО заключается в том, чтобы обеспечить оружием и боеприпасами как себя, так и Украину в долгосрочной перспективе.

Он также подчеркнул, что РФ готовится к продолжению войны и возможной попытке нового наступления. Поэтому союзники должны обеспечить Украине поддержку.