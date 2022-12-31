Резников: В 2022 году Украина де-факто стала частью НАТО. Это сотрудничество будет продолжаться

"2022 год был годом огромных испытаний, а также масштабных изменений. Я благодарю наших воинов, которые овладели четырьмя типами западных MLRS и уничтожают врага из 10 видов артиллерии западного образца. Которые успешно защищают наше небо из IRIS-T, NASAMS и доказали, что смогут эффективно использовать Patriot. Которые сегодня переписывают учебники по военному искусству Дух нашего народа, украинская несокрушимость продемонстрировали всем, что Украина является настоящим щитом Европы на востоке", – заявил он.
По словам Резникова, весь цивилизованный мир гордится и вдохновляется украинцами и их героизмом.
"В этом году мы де-факто стали частью НАТО. Это сотрудничество будет продолжаться. Мы ценим вклад каждого партнера. Я благодарю всех, кто поддерживает нашу армию и является частью всенародного сопротивления российским оккупантам. Кто держит оборону в энергетике, у операционного стола или за рулем машины, которая доставляет людям хлеб. Мы помним всех, кто отдал свою жизнь за Украину и ее будущее. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы в следующем году миллионы наших людей вернулись в Украину и встретили новый год дома с родными. Желаю, чтобы 2023 год стал годом нашей победы!" – написал министр.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря.