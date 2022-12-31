Резников: В 2022 году Украина де-факто стала частью НАТО. Это сотрудничество будет продолжаться

"2022 год был годом огромных испытаний, а также масштабных изменений. Я благодарю наших воинов, которые овладели четырьмя типами западных MLRS и уничтожают врага из 10 видов артиллерии западного образца. Которые успешно защищают наше небо из IRIS-T, NASAMS и доказали, что смогут эффективно использовать Patriot. Которые сегодня переписывают учебники по военному искусству Дух нашего народа, украинская несокрушимость продемонстрировали всем, что Украина является настоящим щитом Европы на востоке", – заявил он.

По словам Резникова, весь цивилизованный мир гордится и вдохновляется украинцами и их героизмом.

"В этом году мы де-факто стали частью НАТО. Это сотрудничество будет продолжаться. Мы ценим вклад каждого партнера. Я благодарю всех, кто поддерживает нашу армию и является частью всенародного сопротивления российским оккупантам. Кто держит оборону в энергетике, у операционного стола или за рулем машины, которая доставляет людям хлеб. Мы помним всех, кто отдал свою жизнь за Украину и ее будущее. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы в следующем году миллионы наших людей вернулись в Украину и встретили новый год дома с родными. Желаю, чтобы 2023 год стал годом нашей победы!" – написал министр.