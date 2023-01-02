Военный комитет НАТО обсудит постоянную поддержку Украины со стороны Альянса

Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО на заключительном заседании, отмечается на сайте Альянса Фото: nato.int (архив)

Об этом сообщается на сайте Альянса 2 января.

Отмечается, что командующие силами обороны союзников и их коллеги из Финляндии и Швеции обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза.

На первом заседании к Военному комитету присоединится генсек НАТО Йенс Столтенберг, он "представит последние политические цели и обсудит проблемы безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом".

Как указали в НАТО, на втором заседании основное внимание будет уделено, в частности, продолжающейся войне в Украине.

"На заключительном заседании Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО", – говорится в сообщении.

Столтенберг заявил в интервью, опубликованном 1 января, что страны Запада должны быть готовы предоставлять Украине долгосрочную поддержку.

По его словам, военная поддержка обеспечит Украине выживание как суверенного государства и заставит Россию сесть за стол переговоров.

"Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной", – заявил Столтенберг.

О том, что РФ не намерена прекращать войну в ближайшее время, свидетельствует проведение мобилизации осенью, добавил генсек НАТО.