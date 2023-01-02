Военный комитет НАТО обсудит постоянную поддержку Украины со стороны Альянса

Об этом сообщается на сайте Альянса 2 января.
Отмечается, что командующие силами обороны союзников и их коллеги из Финляндии и Швеции обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза.
На первом заседании к Военному комитету присоединится генсек НАТО Йенс Столтенберг, он "представит последние политические цели и обсудит проблемы безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом".
Как указали в НАТО, на втором заседании основное внимание будет уделено, в частности, продолжающейся войне в Украине.
"На заключительном заседании Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО", – говорится в сообщении.
Столтенберг заявил в интервью, опубликованном 1 января, что страны Запада должны быть готовы предоставлять Украине долгосрочную поддержку.
По его словам, военная поддержка обеспечит Украине выживание как суверенного государства и заставит Россию сесть за стол переговоров.
"Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной", – заявил Столтенберг.
О том, что РФ не намерена прекращать войну в ближайшее время, свидетельствует проведение мобилизации осенью, добавил генсек НАТО.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В НАТО неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта и не будут отправлять войска воевать против России. Однако Альянс выступает в поддержку Украины. "НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим", – сказал Столтенберг 25 ноября.
30 ноября 2022 года на встрече министров иностранных дел государств – членов НАТО в Бухаресте (Румыния) объявили о новой помощи в области безопасности и энергетики для Украины, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины, рассказал министр.