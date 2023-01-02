ГОРДОН
 
 
МИР

Военный комитет НАТО обсудит постоянную поддержку Украины со стороны Альянса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО на заключительном заседании, отмечается на сайте Альянса
Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО на заключительном заседании, отмечается на сайте Альянса
Фото: nato.int (архив)

Высший военный орган НАТО – Военный комитет – 18–19 января проведет заседание в Брюсселе (Бельгия).

Об этом сообщается на сайте Альянса 2 января.

Отмечается, что командующие силами обороны союзников и их коллеги из Финляндии и Швеции обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза.

На первом заседании к Военному комитету присоединится генсек НАТО Йенс Столтенберг, он "представит последние политические цели и обсудит проблемы безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом".

Как указали в НАТО, на втором заседании основное внимание будет уделено, в частности, продолжающейся войне в Украине.

"На заключительном заседании Военный комитет обсудит постоянную поддержку Украины со стороны НАТО", – говорится в сообщении.

Столтенберг заявил в интервью, опубликованном 1 января, что страны Запада должны быть готовы предоставлять Украине долгосрочную поддержку.

По его словам, военная поддержка обеспечит Украине выживание как суверенного государства и заставит Россию сесть за стол переговоров.

"Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной", – заявил Столтенберг.

О том, что РФ не намерена прекращать войну в ближайшее время, свидетельствует проведение мобилизации осенью, добавил генсек НАТО.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В НАТО неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта и не будут отправлять войска воевать против России. Однако Альянс выступает в поддержку Украины. "НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим", – сказал Столтенберг 25 ноября.

30 ноября 2022 года на встрече министров иностранных дел государств – членов НАТО в Бухаресте (Румыния) объявили о новой помощи в области безопасности и энергетики для Украины, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины, рассказал министр.

Теги: Украина, НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг, переговоры, военная помощь, комитет, война России против Украины, встреча, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kozak System выступили на вокзале в Киеве и анонсировали концерт победы на стадионе "Лужники", переименованном в честь Бандеры. Видео
Kozak System выступили на вокзале в Киеве и анонсировали концерт победы на стадионе "Лужники", переименованном в честь Бандеры. Видео
"Тсс, я вне политики здесь". Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на приветствие "Слава Украине!". Видео
"Тсс, я вне политики здесь". Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на приветствие "Слава Украине!". Видео
"Слава Украине!" Роулинг один из первых постов в новом году посвятила украинцам
"Слава Украине!" Роулинг один из первых постов в новом году посвятила украинцам
  Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?
  Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
На фронте погиб украинский режиссер монтажа Виктор Онисько
На фронте погиб украинский режиссер монтажа Виктор Онисько
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
  Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
  Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (85557)
2
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (56708)
3
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (48883)
4
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (43564)
5
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (33970)
6
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (19947)
7
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (16218)
8
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым (14440)
 
 
 
 