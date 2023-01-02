Экс-генерал НАТО: огонь в Украине прекратится в 2023 году

Он считает, что в начале лета на полях войны насупит определенный застой, когда "обе стороны скажут: теперь это бесполезно" и будет достигнуто перемирие.

"Наиболее вероятное время – между февралем и маем. Это ситуация, в которой обе стороны осознают, что они застряли", – сказал Домрезе.

Он отметил, что это будет хороший момент для переговоров о прекращении огня, но это не означает перемирие на длительное время.

"Прекращение огня означает: мы прекращаем стрелять. Переговоры, скорее всего, затянутся надолго, нужен посредник: может быть, генеральный секретарь ООН [Антониу] Гутерриш, президент Турции [Реджеп] Эрдоган или премьер-министр Индии [Нарендра] Моди, хотя их участие никто не навязывает", – сказал он.

Экс-генерал считает, что достигнуть приемлемое для обеих сторон решение будет трудно, учитывая, "что [президент России Владимир] Путин на самом деле хотел бы иметь всю Украину, а [президент Украины Владимир] Зеленский хотел бы снова освободить всю Украину".

В качестве возможного решения Домрезе назвал "отказ Зеленского от требования о немедленной реинтеграции таких территорий, как Крым, в состав Украины – переход может быть согласован в течение определенного времени".