Экс-генерал НАТО: огонь в Украине прекратится в 2023 году

Он считает, что в начале лета на полях войны насупит определенный застой, когда "обе стороны скажут: теперь это бесполезно" и будет достигнуто перемирие.
"Наиболее вероятное время – между февралем и маем. Это ситуация, в которой обе стороны осознают, что они застряли", – сказал Домрезе.
Он отметил, что это будет хороший момент для переговоров о прекращении огня, но это не означает перемирие на длительное время.
"Прекращение огня означает: мы прекращаем стрелять. Переговоры, скорее всего, затянутся надолго, нужен посредник: может быть, генеральный секретарь ООН [Антониу] Гутерриш, президент Турции [Реджеп] Эрдоган или премьер-министр Индии [Нарендра] Моди, хотя их участие никто не навязывает", – сказал он.
Экс-генерал считает, что достигнуть приемлемое для обеих сторон решение будет трудно, учитывая, "что [президент России Владимир] Путин на самом деле хотел бы иметь всю Украину, а [президент Украины Владимир] Зеленский хотел бы снова освободить всю Украину".
В качестве возможного решения Домрезе назвал "отказ Зеленского от требования о немедленной реинтеграции таких территорий, как Крым, в состав Украины – переход может быть согласован в течение определенного времени".
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".