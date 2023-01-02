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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-генерал НАТО: огонь в Украине прекратится в 2023 году

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Переговоры начнутся в период с февраля по май, считает Домрезе
Переговоры начнутся в период с февраля по май, считает Домрезе
Фото: ЕРА

Прекращение огня в ходе российской агрессии в Украине насупит в конце 2023 года. Такой прогноз сделал бывший генерал бундесвера и НАТО Ханс-Лотар Домрезе в интервью изданиям группы Funke, которое 2 января цитирует Berliner Zeitung.

Он считает, что в начале лета на полях войны насупит определенный застой, когда "обе стороны скажут: теперь это бесполезно" и будет достигнуто перемирие.

"Наиболее вероятное время – между февралем и маем. Это ситуация, в которой обе стороны осознают, что они застряли", – сказал Домрезе.

Он отметил, что это будет хороший момент для переговоров о прекращении огня, но это не означает перемирие на длительное время.

"Прекращение огня означает: мы прекращаем стрелять. Переговоры, скорее всего, затянутся надолго, нужен посредник: может быть, генеральный секретарь ООН [Антониу] Гутерриш, президент Турции [Реджеп] Эрдоган или премьер-министр Индии [Нарендра] Моди, хотя их участие никто не навязывает", – сказал он. 

Экс-генерал считает, что достигнуть приемлемое для обеих сторон решение будет трудно, учитывая, "что [президент России Владимир] Путин на самом деле хотел бы иметь всю Украину, а [президент Украины Владимир] Зеленский хотел бы снова освободить всю Украину".

В качестве возможного решения Домрезе назвал "отказ Зеленского от требования о немедленной реинтеграции таких территорий, как Крым, в состав Украины – переход может быть согласован в течение определенного времени".

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

Теги: РоссияВладимир ПутинСШАУкр
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, переговоры, перемирие, прогноз, Бундестаг, Владимир Зеленский, война России против Украины
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