Столтенберг: Не будет прочного мира, если угнетение и тирания победят свободу и демократию

Столтенберг: Мы неоднократно предпринимали усилия для предотвращения войны. Но Путин все же решил атаковать Фото: EPA

"Сегодня новая реальность наиболее заметна в агрессивной войне президента [РФ Владимира] Путина против Украины. Жестокость потрясла многих. Но нет причин удивляться. Мы видели приближение этой войны. Это часть схемы, в которой Москва использует военную силу для достижения своих политических целей. Жестокость в Грозном. Вторжение в Грузию. Бомбардировка Алеппо", – заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что война РФ против Украины началась не в феврале 2022 года, а длится с 2014 года.

"У НАТО также были точные данные о наращивании российских войск вдоль границы и их конкретных планах. Мы обнародовали эту информацию и месяцами предупреждали о возможном вторжении. Мы неоднократно предпринимали значительные политические и дипломатические усилия для предотвращения войны. Но президент Путин все же решил атаковать", – заявил он.

Генсек считает, что "если Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев", но также опасно и для других стран.

"Сообщение для него и других авторитарных лидеров будет заключаться в том, что если они применят военную силу, то получат то, что хотят. Это сделает нас более уязвимыми. Не будет прочного мира, если угнетение и тирания победят свободу и демократию", – заявил Столтенберг.