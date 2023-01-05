Столтенберг: Не будет прочного мира, если угнетение и тирания победят свободу и демократию

"Сегодня новая реальность наиболее заметна в агрессивной войне президента [РФ Владимира] Путина против Украины. Жестокость потрясла многих. Но нет причин удивляться. Мы видели приближение этой войны. Это часть схемы, в которой Москва использует военную силу для достижения своих политических целей. Жестокость в Грозном. Вторжение в Грузию. Бомбардировка Алеппо", – заявил он.
Столтенберг подчеркнул, что война РФ против Украины началась не в феврале 2022 года, а длится с 2014 года.
"У НАТО также были точные данные о наращивании российских войск вдоль границы и их конкретных планах. Мы обнародовали эту информацию и месяцами предупреждали о возможном вторжении. Мы неоднократно предпринимали значительные политические и дипломатические усилия для предотвращения войны. Но президент Путин все же решил атаковать", – заявил он.
Генсек считает, что "если Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев", но также опасно и для других стран.
"Сообщение для него и других авторитарных лидеров будет заключаться в том, что если они применят военную силу, то получат то, что хотят. Это сделает нас более уязвимыми. Не будет прочного мира, если угнетение и тирания победят свободу и демократию", – заявил Столтенберг.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ВСУ нацелены на освобождение всех территорий Украины.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.