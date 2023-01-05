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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Не будет прочного мира, если угнетение и тирания победят свободу и демократию

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Столтенберг: Мы неоднократно предпринимали усилия для предотвращения войны. Но Путин все же решил атаковать
Столтенберг: Мы неоднократно предпринимали усилия для предотвращения войны. Но Путин все же решил атаковать
Фото: EPA

Если угнетение и тирания победят свободу и демократию, прочного мира не будет, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил 4 января в Осло во время выступления на конференции Норвежской конфедерации предпринимателей, текстовую версию выступления опубликовала пресс-служба НАТО.

"Сегодня новая реальность наиболее заметна в агрессивной войне президента [РФ Владимира] Путина против Украины. Жестокость потрясла многих. Но нет причин удивляться. Мы видели приближение этой войны. Это часть схемы, в которой Москва использует военную силу для достижения своих политических целей. Жестокость в Грозном. Вторжение в Грузию. Бомбардировка Алеппо", – заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что война РФ против Украины началась не в феврале 2022 года, а длится с 2014 года.

"У НАТО также были точные данные о наращивании российских войск вдоль границы и их конкретных планах. Мы обнародовали эту информацию и месяцами предупреждали о возможном вторжении. Мы неоднократно предпринимали значительные политические и дипломатические усилия для предотвращения войны. Но президент Путин все же решил атаковать", – заявил он.

Генсек считает, что "если Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев", но также опасно и для других стран.

"Сообщение для него и других авторитарных лидеров будет заключаться в том, что если они применят военную силу, то получат то, что хотят. Это сделает нас более уязвимыми. Не будет прочного мира, если угнетение и тирания победят свободу и демократию", – заявил Столтенберг.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ВСУ нацелены на освобождение всех территорий Украины.

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, война России против Украины
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