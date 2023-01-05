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Россия отправила фрегат с гиперзвуковыми ракетами в Атлантику. Медведев высказался в адрес НАТО

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Фрегат "Адмирал Горшков" отправили на выполнение задач, чтобы отвлечь внимание от Черного моря ВМС ВСУ
Фрегат "Адмирал Горшков" отправили на выполнение задач, чтобы отвлечь внимание от Черного моря – ВМС ВСУ
Фото: EPA

Россия отправила фрегат своего флота "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в Атлантический океан. Об этом сообщают Военно-морские силы Украины 5 января в Telegram.

"В связи с постоянными неудачами в войне с Украиной Российская Федерация продолжает смещать фокус внимания от неудач проведения так называемой "специальной военной операции", – говорится в сообщении.

В ВМС отмечают, что церемонию отправки возглавил лично президент РФ Владимир Путин. Планируется, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. В ходе боевой службы запланировано учебное применение гиперзвуковых ракет "Циркон".

Отправку "Адмирала Горшкова" прокомментировал экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что "Адмирал Горшков" отправился "к берегам стран НАТО". 

"1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак (на берегу этой реки стоит столица США Вашингтон – "ГОРДОН"). Так что радуйтесь!" – написал он в Telegram.

Медведев заявил, что фрегат с ракетами "приведет в чувство" любого, кто будет представлять угрозу России и ее союзникам.

Контекст:

На сегодняшний день 16 кораблей и катеров ЧФ РФ уничтожены Вооруженными силами Украины, еще несколько единиц повреждены. В числе уничтоженных – флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, НАТО, корабль, война России против Украины, ракеты, корабли, российский флот
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