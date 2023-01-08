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Премьер Швеции о вступлении страны в НАТО: Турция хочет того, чего мы не можем дать

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Кристерссон о Турции: Они говорят, что хотят того, чего мы не можем и не хотим им дать
Кристерссон о Турции: Они говорят, что хотят того, чего мы не можем и не хотим им дать
Фото: Ulf Kristersson / Facebook

Швеция не может выполнить требование Турции относительно разблокирования вступления Швеции в НАТО. Об этом премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил 8 января на конференции по безопасности в городе Сален, сообщает SVT.

Кристерссон не стал прогнозировать, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО, но высказал уверенность в том, что это произойдет.

Он напомнил, что 28 июня 2022 года лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум, по которому страны взяли на себя ряд обязательств относительно членства Швеции и Финляндии в НАТО.

По словам Кристерссона, Турция подтверждает: Швеция сделала то, что обещала по меморандуму. "Но они также говорят, что хотят того, чего мы не можем и не хотим им дать", – подчеркнул он.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

29 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия добились прогресса в получении одобрения Турции на вступление в НАТО, но они должны сделать еще больше.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Швеция, членство, Ульф Кристерссон
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