Премьер Швеции о вступлении страны в НАТО: Турция хочет того, чего мы не можем дать

Кристерссон не стал прогнозировать, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО, но высказал уверенность в том, что это произойдет.
Он напомнил, что 28 июня 2022 года лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум, по которому страны взяли на себя ряд обязательств относительно членства Швеции и Финляндии в НАТО.
По словам Кристерссона, Турция подтверждает: Швеция сделала то, что обещала по меморандуму. "Но они также говорят, что хотят того, чего мы не можем и не хотим им дать", – подчеркнул он.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.
Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
29 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия добились прогресса в получении одобрения Турции на вступление в НАТО, но они должны сделать еще больше.