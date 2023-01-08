Премьер Швеции о вступлении страны в НАТО: Турция хочет того, чего мы не можем дать

Кристерссон о Турции: Они говорят, что хотят того, чего мы не можем и не хотим им дать Фото: Ulf Kristersson / Facebook

Кристерссон не стал прогнозировать, когда Турция ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО, но высказал уверенность в том, что это произойдет.

Он напомнил, что 28 июня 2022 года лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум, по которому страны взяли на себя ряд обязательств относительно членства Швеции и Финляндии в НАТО.

По словам Кристерссона, Турция подтверждает: Швеция сделала то, что обещала по меморандуму. "Но они также говорят, что хотят того, чего мы не можем и не хотим им дать", – подчеркнул он.