"Россия должна проиграть и убраться из Украины". Европа в целом и НАТО едины в понимании финала войны – Подоляк

Подоляк отметил, что российская пропаганда "может не фантазировать о расколе в НАТО" Фото: Офіс Президента / Telegram

"Европа в целом и НАТО едины в понимании финала войны и необходимости поддержки Украины. Зафиксируем публичную позицию: 1) Россия должна проиграть; 2) Россия должна уйти из Украины; 3) Россия должна пройти через процедуру спецтрибунала; 4) Россия выплатит репарации. Ru-пропаганда может не фантазировать о расколе в НАТО", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Європа загалом і НАТО єдині у розумінні фіналу війни й необхідності підтримки * .

Зафіксуємо публічну позицію:

1 Рф має програти

2 Рф має забратися з України

3 Рф має пройти через процедуру спецтрибуналу

4 Рф виплатить репарації

Ru-пропаганда може не фантазувати про розкол у НАТО — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 8, 2023