"Россия должна проиграть и убраться из Украины". Европа в целом и НАТО едины в понимании финала войны – Подоляк

"Европа в целом и НАТО едины в понимании финала войны и необходимости поддержки Украины. Зафиксируем публичную позицию: 1) Россия должна проиграть; 2) Россия должна уйти из Украины; 3) Россия должна пройти через процедуру спецтрибунала; 4) Россия выплатит репарации. Ru-пропаганда может не фантазировать о расколе в НАТО", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Європа загалом і НАТО єдині у розумінні фіналу війни й необхідності підтримки * .— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 8, 2023
Зафіксуємо публічну позицію:
1 Рф має програти
2 Рф має забратися з України
3 Рф має пройти через процедуру спецтрибуналу
4 Рф виплатить репарації
Ru-пропаганда може не фантазувати про розкол у НАТО
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.