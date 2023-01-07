"Россия снова ноет". Подоляк сравнил нападение России на Украину и объявление о "прекращении огня"

"РФ односторонне вторглась и около 11 месяцев убивает украинцев. Но возмущается: "Почему вы сопротивляетесь?" РФ односторонне объявляет фейковое "прекращение огня" на 36 часов, стреляет по всей линии столкновения, но снова публично ноет: "Почему Украина не поддерживает наше лживое предложение?" – написал он.

Рф односторонньо вторглась і майже 11 місяців вбиває українців. Але обурюється: «Чому ви чините опір?»

Рф односторонньо оголошує фейкове «припинення вогню» на 36 годин, стріляє по всій лінії зіткнення, але знову публічно ниє: «Чому Україна не підтримує нашу брехливу пропозицію?» — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 7, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)