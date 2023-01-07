"Россия снова ноет". Подоляк сравнил нападение России на Украину и объявление о "прекращении огня"

"РФ односторонне вторглась и около 11 месяцев убивает украинцев. Но возмущается: "Почему вы сопротивляетесь?" РФ односторонне объявляет фейковое "прекращение огня" на 36 часов, стреляет по всей линии столкновения, но снова публично ноет: "Почему Украина не поддерживает наше лживое предложение?" – написал он.
Рф односторонньо вторглась і майже 11 місяців вбиває українців. Але обурюється: «Чому ви чините опір?»— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 7, 2023
Рф односторонньо оголошує фейкове «припинення вогню» на 36 годин, стріляє по всій лінії зіткнення, але знову публічно ниє: «Чому Україна не підтримує нашу брехливу пропозицію?»
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на новогодние праздники.
В Кремле тогда ответили отказом.
5 января 2023 года глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
Президент России Владимир Путин в тот же день поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон".
В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.
7 января стало известно, что Россия не прекращает войну против Украины.