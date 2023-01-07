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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия снова ноет". Подоляк сравнил нападение России на Украину и объявление о "прекращении огня"

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Подоляк обратил внимание, что Россия действует односторонне
Подоляк обратил внимание, что Россия действует односторонне
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 января в Twitter сравнил полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года и объявленное РФ "перемирие" в январе 2023-го.

"РФ односторонне вторглась и около 11 месяцев убивает украинцев. Но возмущается: "Почему вы сопротивляетесь?" РФ односторонне объявляет фейковое "прекращение огня" на 36 часов, стреляет по всей линии столкновения, но снова публично ноет: "Почему Украина не поддерживает наше лживое предложение?" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на новогодние праздники.

В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2023 года глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Президент России Владимир Путин в тот же день поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон".

В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.

7 января стало известно, что Россия не прекращает войну против Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Рождество, война, российская пропаганда, перемирие, вторжение, прекращение огня, война России против Украины, войска, Михаил Подоляк
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