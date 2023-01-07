Подоляк: В нашем регионе должна доминировать Украина. Россия может доминировать в Бурятии или в сибирском лесу

Он призвал покинуть Украину всех, кто продолжает симпатизировать стране-агрессору.

"Если кто поддерживает концепцию российского геноцида как способа существования, он может уехать в Россию и там жить. Даже если у него был до этого паспорт Украины. Если вы остались в Украине на освобожденных территориях и продолжите нам говорить, что "мы имеем право на что-то пророссийское", и пропагандировать это, то вы будете отвечать согласно нашему Уголовному процессуальному кодексу, как люди, которые, по сути, предатели. Все желающие сбежать еще имеют шанс это сделать. Я имею в виду из Крыма, с территорий, которые временно оккупированы – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. И особенно это касается предводителей криминальных анклавов. Если они хотят выжить в этой войне, то у них есть шанс уехать в Россию", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что, в отличие от россиян, украинцы – это нация "не геноцидного типа".

"Мы просто будем уничтожать все, что находится на оккупированных территориях, и фиксируем это, потому что в рамках международного права на это есть все законные полномочия. Россия, даже несмотря на несомненное поражение в этой войне, все равно не изменится с точки зрения внутреннего своего понимания, что такое государство и как надо жить. У них всегда будет какой-то "царь", всегда будет обида на весь мир, и они всегда будут хотеть куда-нибудь зайти. Поэтому мы должны сегодня доказать максимально жестко, что в сторону Украины смотреть не нужно. Вообще Украина должна доминировать в этом регионе. Россия может доминировать в Эвенкии, Бурятии или в сибирском лесу, а вот в этом регионе должна доминировать Украина", – сказал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)