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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: В нашем регионе должна доминировать Украина. Россия может доминировать в Бурятии или в сибирском лесу

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Подоляк: Мы просто будем уничтожать все, что находится на оккупированных территориях
Подоляк: Мы просто будем уничтожать все, что находится на оккупированных территориях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

После победы в войне против РФ Украина должна стать ключевым игроком в Восточной Европе. Об этом в опубликованном 6 января интервью "24 каналу" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он призвал покинуть Украину всех, кто продолжает симпатизировать стране-агрессору.

"Если кто поддерживает концепцию российского геноцида как способа существования, он может уехать в Россию и там жить. Даже если у него был до этого паспорт Украины. Если вы остались в Украине на освобожденных территориях и продолжите нам говорить, что "мы имеем право на что-то пророссийское", и пропагандировать это, то вы будете отвечать согласно нашему Уголовному процессуальному кодексу, как люди, которые, по сути, предатели. Все желающие сбежать еще имеют шанс это сделать. Я имею в виду из Крыма, с территорий, которые временно оккупированы – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. И особенно это касается предводителей криминальных анклавов. Если они хотят выжить в этой войне, то у них есть шанс уехать в Россию", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что, в отличие от россиян, украинцы – это нация "не геноцидного типа".

"Мы просто будем уничтожать все, что находится на оккупированных территориях, и фиксируем это, потому что в рамках международного права на это есть все законные полномочия. Россия, даже несмотря на несомненное поражение в этой войне, все равно не изменится с точки зрения внутреннего своего понимания, что такое государство и как надо жить. У них всегда будет какой-то "царь", всегда будет обида на весь мир, и они всегда будут хотеть куда-нибудь зайти. Поэтому мы должны сегодня доказать максимально жестко, что в сторону Украины смотреть не нужно. Вообще Украина должна доминировать в этом регионе. Россия может доминировать в Эвенкии, Бурятии или в сибирском лесу, а вот в этом регионе должна доминировать Украина", – сказал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние несколько недель оккупанты атаковали преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Михаил Подоляк
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