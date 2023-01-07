В Сватово оккупанты готовятся взорвать дамбу, чтобы попытаться остановить ВСУ – Центр национального сопротивления

Россияне могут использовать подрыв дамбы для повода депортации местного населения Фото: svatove.city

По его данным, в район приехало инженерно-саперное подразделение оккупантов, чтобы изучить возможность подрыва моста.

Таким образом, армия РФ рассчитывает замедлить продвижение Вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в разрушении дамбы.

В Центре сопротивления отмечают, что такие действия – это умышленный вред украинской инфраструктуре, который не изменит расклад сил на фронте.

"Обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода депортации местного населения", – говорится в сообщении.