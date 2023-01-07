В Сватово оккупанты готовятся взорвать дамбу, чтобы попытаться остановить ВСУ – Центр национального сопротивления

По его данным, в район приехало инженерно-саперное подразделение оккупантов, чтобы изучить возможность подрыва моста.
Таким образом, армия РФ рассчитывает замедлить продвижение Вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в разрушении дамбы.
В Центре сопротивления отмечают, что такие действия – это умышленный вред украинской инфраструктуре, который не изменит расклад сил на фронте.
"Обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода депортации местного населения", – говорится в сообщении.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область, в том числе Сватово. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.
28 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал Гайдай.
24 декабря Гайдай отметил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".