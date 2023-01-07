В Офисе президента объяснили, в чем заключается "извращенная логика" Путина

"Об извращенной логике Путина. Россия жестоко атакует Украину, убивает гражданских, уничтожает города. И обвиняет Запад… в поддержке права украинцев на защиту своих жизней и жизней своих детей", – написал Подоляк.
Он отметил, что "реальность другая".
"Запад стоит рядом с Украиной, которая защищает свободу от российских убийц, вторгшихся в наши дома", – подчеркнул Подоляк.
Про збочену логіку Путіна. Рф жорстоко атакує * , вбиває цивільних, знищує міста. І звинувачує Захід… у підтримці права українців на захист своїх життів і життів своїх дітей.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 7, 2023
Реальність інша: Захід стоїть поряд з * , що захищає свободу від ru-вбивць, які вторглися в наші будинки
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он. В Кремле тогда ответили отказом.
5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.
Путин заявил 5 января, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).
Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку". Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что если бы Путин действительно хотел мира, он вывел бы войска с территории Украины, но, видимо, он "хочет продолжить войну после небольшого перерыва".
Зеленский заявил, что в мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".
По данным британской разведки на 7 января, бои на Рождество продолжались как обычно, самые ожесточенные велись вокруг Кременной Луганской области.