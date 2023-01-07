В Офисе президента объяснили, в чем заключается "извращенная логика" Путина

Подоляк: Запад стоит рядом с Украиной, которая защищает свободу от российских убийц Фото: Михайло Подоляк / Telegram

"Об извращенной логике Путина. Россия жестоко атакует Украину, убивает гражданских, уничтожает города. И обвиняет Запад… в поддержке права украинцев на защиту своих жизней и жизней своих детей", – написал Подоляк.

Он отметил, что "реальность другая".

"Запад стоит рядом с Украиной, которая защищает свободу от российских убийц, вторгшихся в наши дома", – подчеркнул Подоляк.