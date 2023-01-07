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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон о новых потребностях Украины на поле боя: Вначале были Javelin, артиллерия и ПВО, сейчас нужна бронетехника

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БМП Bradley из нового пакета должны помочь ВСУ переломить ситуацию на поле боя, считает Купер
БМП Bradley из нового пакета должны помочь ВСУ переломить ситуацию на поле боя, считает Купер
Фото: defense.gov

Война в Украине находится в критической точке, и США должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам продолжать сопротивляться российской агрессии. Об этом заместитель помощника министра обороны США по Украине, России и Евразии Лаура Купер заявила 6 января, комментируя список нового пакета помощи, ее цитирует сайт Пентагона.

По ее словам, официальные лица США постоянно мониторят, что необходимо Вооруженным силам Украины для эффективной борьбы с российскими оккупантами.

"Их потребности на поле боя со временем изменились. Когда РФ вторглась 24 февраля 2022 года, срочно потребовалось противотанковое оружие, и США и страны-партнеры отправили в Украину тысячи систем Javelin и других аналогичных систем. После того, как Украина отбила первоначальный натиск России, артиллерия стала насущной необходимостью, и США отправили стране гаубицы и боеприпасы. В последнее время противовоздушная оборона была приоритетом, и США и их союзники отправили системы, которые Украина собрала воедино, чтобы сформировать интегрированную систему противовоздушной обороны", – описала она динамику военной помощи украинской армии.

Купер отметила, что на данный момент войны ВСУ больше всего нуждаются в бронетехнике.

"В случае с [входящими в новый пакет американскими бронемашинами] Bradley то, что вы видите, является признанием того, что для них сейчас самое подходящее время. Это подходящее время для Украины, чтобы воспользоваться своими возможностями и изменить динамику на поле боя", – заявила представитель Пентагона.

Контекст:

О выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более $3 млрд в Белом доме объявили 6 января. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц, рассказали в Пентагоне.

Всего с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена США  выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности, из них с 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, – на более чем $24,2 млрд.

Теги: Пентагон, военная техника, ПВО, военная помощь, война России против Украины, Javelin
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