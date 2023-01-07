Пентагон о новых потребностях Украины на поле боя: Вначале были Javelin, артиллерия и ПВО, сейчас нужна бронетехника

По ее словам, официальные лица США постоянно мониторят, что необходимо Вооруженным силам Украины для эффективной борьбы с российскими оккупантами.
"Их потребности на поле боя со временем изменились. Когда РФ вторглась 24 февраля 2022 года, срочно потребовалось противотанковое оружие, и США и страны-партнеры отправили в Украину тысячи систем Javelin и других аналогичных систем. После того, как Украина отбила первоначальный натиск России, артиллерия стала насущной необходимостью, и США отправили стране гаубицы и боеприпасы. В последнее время противовоздушная оборона была приоритетом, и США и их союзники отправили системы, которые Украина собрала воедино, чтобы сформировать интегрированную систему противовоздушной обороны", – описала она динамику военной помощи украинской армии.
Купер отметила, что на данный момент войны ВСУ больше всего нуждаются в бронетехнике.
"В случае с [входящими в новый пакет американскими бронемашинами] Bradley то, что вы видите, является признанием того, что для них сейчас самое подходящее время. Это подходящее время для Украины, чтобы воспользоваться своими возможностями и изменить динамику на поле боя", – заявила представитель Пентагона.
О выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более $3 млрд в Белом доме объявили 6 января. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц, рассказали в Пентагоне.
Всего с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена США выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности, из них с 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, – на более чем $24,2 млрд.