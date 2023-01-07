Резников обсудил с главой Пентагона новый пакет военной помощи США и следующую встречу в формате "Рамштайн"

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и следующую встречу в формате "Рамштайн", – написал глава Минобороны Украины.

По словам Резникова, самый большой пакет военной помощи США дает новые возможности для деоккупации украинских территорий на востоке и юге.

Министр обороны Украины выразил благодарность президенту США Джо Байдену и американскому народу за поддержку.

Discussed details of the new US package of security assistance for * and next #Ramstein meeting with Lloyd J. Austin III.

Largest * aid package gives us new capabilities to liberate our territory in the East and South.

Thank you to @POTUS @SecDef and the * people.

* will win. pic.twitter.com/lGn59qIX55 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 6, 2023

Остин обсудил с Резниковым новый пакет военной помощи США для Украины на сумму более $3 млрд, сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, его цитирует сайт минобороны Соединенных Штатов.

"Остин подтвердил свое обязательство поощрять союзников и партнеров делать дополнительные пожертвования систем противовоздушной обороны, боевых машин и других критически важных средств для поддержки Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности столько времени, сколько потребуется", – подчеркнул Райдер.