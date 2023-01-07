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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обсудил с главой Пентагона новый пакет военной помощи США и следующую встречу в формате "Рамштайн"

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Остин провел телефонный разговор с Резниковым 6 января
Остин провел телефонный разговор с Резниковым 6 января
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 января провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Обсудили детали нового пакета помощи США в сфере безопасности для Украины и следующую встречу в формате "Рамштайн", – написал глава Минобороны Украины.

По словам Резникова, самый большой пакет военной помощи США дает новые возможности для деоккупации украинских территорий на востоке и юге.

Министр обороны Украины выразил благодарность президенту США Джо Байдену и американскому народу за поддержку.

Остин обсудил с Резниковым новый пакет военной помощи США для Украины на сумму более $3 млрд, сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, его цитирует сайт минобороны Соединенных Штатов.

"Остин подтвердил свое обязательство поощрять союзников и партнеров делать дополнительные пожертвования систем противовоздушной обороны, боевых машин и других критически важных средств для поддержки Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности столько времени, сколько потребуется", – подчеркнул Райдер.

Контекст:

6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $3 млрд. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц, рассказали в Пентагоне.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в частности с 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину, – на более чем $24,2 млрд.

Теги: США, Украина, Пентагон, переговоры, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн, деоккупация, Пэт Райдер
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