Зеленский на встрече с сенаторами США сообщил о ключевых потребностях Украины в вооружении. Они заявили, что "ушли со списком"

Зеленский (по центру) 6 января провел встречу в Киеве с сенаторами Ридом и Кингом Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что Зеленский выразил благодарность американскому народу, президенту США и Конгрессу за помощь украинским военным.

Президент также рассказал сенаторам о текущей ситуации на фронте и рисках возможной эскалации в войне.

"Глава государства предметно проинформировал Джека Рида и Ангуса Кинга о ключевых потребностях Украины в вооружении и военной технике. Он акцентировал на необходимости дальнейшего наращивания оборонной помощи, что будет способствовать приближению победы над российским агрессором, – говорится в сообщении ОПУ. – Учитывая продолжающийся ракетный террор России против украинских городов и энергетической инфраструктуры, президент отдельно остановился на вопросе важности усиления украинской ПВО".

Предоставление США Украине БМП Bradley даст ВСУ возможность "прорвать линию фронта и, использовав этот прорыв, продолжить изгнание россиян с территории Украины", выразил надежду на брифинге после встречи сенатор Рид, его цитирует CNN.

По словам сенатора Кинга, они вместе с Ридом приехали в Киев, потому что война в Украине – "это борьба… за весь мир, за ценности свободы и демократии".

Представители СМИ спросили Кинга, что еще США поставят Украине, чтобы положить конец войне в 2023 году.

Сенатор ответил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, а после встречи с официальными лицами в Киеве они с Ридом "ушли со списком".

Кинг и Рид в Киеве провели также встречу с главой ОПУ Андреем Ермаком.