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Зеленский на встрече с сенаторами США сообщил о ключевых потребностях Украины в вооружении. Они заявили, что "ушли со списком"

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Зеленский (по центру) 6 января провел встречу в Киеве с сенаторами Ридом и Кингом
Зеленский (по центру) 6 января провел встречу в Киеве с сенаторами Ридом и Кингом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 января провел встречу в Киеве с главой комитета по вооруженным силам Сената США Джеком Ридом и членом этого комитета сенатором Ангусом Кингом.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что Зеленский выразил благодарность американскому народу, президенту США и Конгрессу за помощь украинским военным.

Президент также рассказал сенаторам о текущей ситуации на фронте и рисках возможной эскалации в войне.

"Глава государства предметно проинформировал Джека Рида и Ангуса Кинга о ключевых потребностях Украины в вооружении и военной технике. Он акцентировал на необходимости дальнейшего наращивания оборонной помощи, что будет способствовать приближению победы над российским агрессором, – говорится в сообщении ОПУ. – Учитывая продолжающийся ракетный террор России против украинских городов и энергетической инфраструктуры, президент отдельно остановился на вопросе важности усиления украинской ПВО".

Предоставление США Украине БМП Bradley даст ВСУ возможность "прорвать линию фронта и, использовав этот прорыв, продолжить изгнание россиян с территории Украины", выразил надежду на брифинге после встречи сенатор Рид, его цитирует CNN.

По словам сенатора Кинга, они вместе с Ридом приехали в Киев, потому что война в Украине – "это борьба… за весь мир, за ценности свободы и демократии".

Представители СМИ спросили Кинга, что еще США поставят Украине, чтобы положить конец войне в 2023 году.

Сенатор ответил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, а после встречи с официальными лицами в Киеве они с Ридом "ушли со списком".

Кинг и Рид в Киеве провели также встречу с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Контекст:

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял 4 января, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м". 

После этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков и бронемашин (речь о первой поставке танков западного образца), США – о передаче БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и ЗРК Patriot. Кроме того, танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине от Великобритании, заявили в МИД страны.

6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $3 млрд. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц, рассказали в Пентагоне.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $27 млрд и более $24,2 млрд – с 24 февраля.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, вооружение, ПВО, военная помощь, Сенат США, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, БМП, Джек Рид, президент, сенатор, инфраструктура, встреча, брифинг, Ангус Кинг
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