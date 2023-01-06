Ермак: Россия концентрирует группировку для наступления

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Для Украины важно, чтобы ее партнеры не только знали, что происходит на линии фронта, но и получали обновленную информацию о ее потребностях и планах, последующих операциях, отметил Ермак на брифинге по итогам встречи.

Глава ОПУ выразил убеждение, что сенаторы США "получили полную информацию".

"Поблагодарил сенаторов США за визит в Украину и отметил важность проведения систематических брифингов для наших стратегических партнеров по ситуации на фронте. Подчеркнул, что враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий. Речь также шла о потребностях сил обороны Украины в обеспечении военной техникой и боеприпасами", – написал Ермак в Telegram.

По словам главы ОПУ, на встрече также были рассмотрены вопросы защиты критической инфраструктуры Украины, которую продолжает обстреливать РФ.