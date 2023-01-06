Ермак: Россия концентрирует группировку для наступления

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.
Для Украины важно, чтобы ее партнеры не только знали, что происходит на линии фронта, но и получали обновленную информацию о ее потребностях и планах, последующих операциях, отметил Ермак на брифинге по итогам встречи.
Глава ОПУ выразил убеждение, что сенаторы США "получили полную информацию".
"Поблагодарил сенаторов США за визит в Украину и отметил важность проведения систематических брифингов для наших стратегических партнеров по ситуации на фронте. Подчеркнул, что враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий. Речь также шла о потребностях сил обороны Украины в обеспечении военной техникой и боеприпасами", – написал Ермак в Telegram.
По словам главы ОПУ, на встрече также были рассмотрены вопросы защиты критической инфраструктуры Украины, которую продолжает обстреливать РФ.
Британское издание The Economist 15 декабря 2022 года опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация в России "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. Залужный не исключил атаки оккупантов в том числе со стороны Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что "абсолютно уверен" в желании российских оккупантов атаковать Украину зимой.
В интервью, опубликованном 23 декабря, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что вероятность повторного нападения России на Украину с территории Беларуси остается низкой. "Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие ее существование", – сказал он.