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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Россия концентрирует группировку для наступления

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Ермак (на фото) поблагодарил сенаторов США Рида и Кинга за визит в Украину
Ермак (на фото) поблагодарил сенаторов США Рида и Кинга за визит в Украину
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак 6 января провел встречу в Киеве с сенаторами США Джеком Ридом и Ангусом Кингом.

Об этом сообщил пресс-центр ОПУ.

Для Украины важно, чтобы ее партнеры не только знали, что происходит на линии фронта, но и получали обновленную информацию о ее потребностях и планах, последующих операциях, отметил Ермак на брифинге по итогам встречи.

Глава ОПУ выразил убеждение, что сенаторы США "получили полную информацию".

"Поблагодарил сенаторов США за визит в Украину и отметил важность проведения систематических брифингов для наших стратегических партнеров по ситуации на фронте. Подчеркнул, что враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий. Речь также шла о потребностях сил обороны Украины в обеспечении военной техникой и боеприпасами", – написал Ермак в Telegram.

По словам главы ОПУ, на встрече также были рассмотрены вопросы защиты критической инфраструктуры Украины, которую продолжает обстреливать РФ.

Контекст:

Британское издание The Economist 15 декабря 2022 года опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация в России "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. Залужный не исключил атаки оккупантов в том числе со стороны Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что "абсолютно уверен" в желании российских оккупантов атаковать Украину зимой.

В интервью, опубликованном 23 декабря, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что вероятность повторного нападения России на Украину с территории Беларуси остается низкой. "Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие ее существование", – сказал он.

Теги: Россия, США, Украина, военная помощь, Сенат США, обстрелы, наступление, война России против Украины, Джек Рид, сенатор, визит, инфраструктура, Офис президента Украины, Андрей Ермак, встреча, брифинг, Ангус Кинг
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