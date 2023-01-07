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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 20 января – минобороны ФРГ

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Ламбрехт провела разговор с Остином
Ламбрехт провела разговор с Остином
Фото: EPA

Следующая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится 20 января. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Германии по итогам телефонного разговора министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт с министром обороны США Ллойдом Остином 6 января.

Основными темами разговора министров были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшей оборонной поддержки. Ламбрехт напомнила о намерении ФРГ предоставить Украине 40 бронемашин Marder и ЗРК Patriot.

"Вместе с нашими союзниками мы еще раз показываем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и в тесной координации. Вместе мы сильнее", – сказала она.

В Пентагоне отметили, что Остин "высоко оценил" решение Германии предоставить Украине дополнительную военную помощь.

"Два лидера договорились продолжать тесно координировать свои усилия с другими союзниками и партнерами по оказанию помощи Украине", – говорится в сообщении.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Резников сообщил, что приоритетом в обсуждениях на встрече была защита украинского неба. Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Германия, Украина, война России против Украины, Ллойд Остин, Кристине Ламбрехт, контактная группа Рамштайн
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