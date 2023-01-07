Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 20 января – минобороны ФРГ

Основными темами разговора министров были текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшей оборонной поддержки. Ламбрехт напомнила о намерении ФРГ предоставить Украине 40 бронемашин Marder и ЗРК Patriot.

"Вместе с нашими союзниками мы еще раз показываем, что мы едины в поддержке Украины, действуя как единое целое и в тесной координации. Вместе мы сильнее", – сказала она.

В Пентагоне отметили, что Остин "высоко оценил" решение Германии предоставить Украине дополнительную военную помощь.

"Два лидера договорились продолжать тесно координировать свои усилия с другими союзниками и партнерами по оказанию помощи Украине", – говорится в сообщении.