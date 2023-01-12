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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша будет давить на страны ЕС по поводу передачи Украине боевых танков – представитель польского правительства

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Польша объявила о передаче танков Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое", заявил представитель польского правительства
Польша объявила о передаче танков Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое", заявил представитель польского правительства
Фото: bundeswehr.de

Польша будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard 2. Об этом 12 января заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер в эфире телеканала tvp.info.

Польский чиновник подчеркнул, что Польша объявила о передаче танков Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое". Он заявил, что Польша хочет "навязать" месседж: "Если не защитить независимость Украины, ЕС станет следующей мишенью". 

"Об этом надо сказать прямо", – заявил он. 

Он добавил, что Литва, Латвия и Эстония также понимают это, поскольку, как и Польша, "находятся на передовой".

По словам Мюллера, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.

11 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой службе новостей Tagesschau заявил: передача Украине танков от других стран – "вопрос времени"

Контекст:

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша.

Сколько именно танков предоставит Варшава и другие участники коалиции, Дуда не уточнил. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. Из цитаты, которую приводит агентство PAP, следует, что Украина получит роту Leopard от Польши, такие же танки от других стран (о готовности предоставить Киеву танки Leopard заявляли власти Финляндии и Германии, которая их производит).

Правительство Великобритании также подтвердило свои намерения предоставить Украине танки. Предполагается, что это будут боевые танки сухопутных сил Великобритании Challenger 2.

Теги: Украина, Латвия, Польша, Эстония, Литва, танки, вооружение, Европа, российская агрессия, война России против Украины, ЕС, Leopard
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