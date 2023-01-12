Польша будет давить на страны ЕС по поводу передачи Украине боевых танков – представитель польского правительства

Польша объявила о передаче танков Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое", заявил представитель польского правительства Фото: bundeswehr.de

Польский чиновник подчеркнул, что Польша объявила о передаче танков Украине, чтобы "заставить другие страны сделать то же самое". Он заявил, что Польша хочет "навязать" месседж: "Если не защитить независимость Украины, ЕС станет следующей мишенью".

"Об этом надо сказать прямо", – заявил он.

Он добавил, что Литва, Латвия и Эстония также понимают это, поскольку, как и Польша, "находятся на передовой".

По словам Мюллера, целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении.

11 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой службе новостей Tagesschau заявил: передача Украине танков от других стран – "вопрос времени".